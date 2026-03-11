The Swiss voice in the world since 1935
رئيس وزراء العراق للرئيس الإيراني:  الهجمات التي تستهدف العراق غير مقبولة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القاهرة 11 مارس آذار (رويترز) – أبلغ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الأربعاء بأن الهجمات التي تستهدف العراق غير مقبولة.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أنه قال للرئيس بزشكيان “الهجمات التي تستهدف الأراضي العراقية تمثل انتهاكا لسيادة العراق وأمنه وهو أمر غير مقبول ويقوض المساعي التي يبذلها العراق من أجل إنهاء الحرب والعوده إلى الحوار”.

وكان العراق من بين عدد من دول المنطقة التي استهدفتها إيران ردا على الضربات الأمريكية والإسرائيلية.

(تغطية صحفية منة علاء الدين ويمنى إيهاب – إعداد مروة سلام للنشرة العربية)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

