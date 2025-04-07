رئيس وزراء اليابان يؤكد الاتفاق على مزيد من المحادثات بشأن الرسوم في اتصال مع ترامب

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أكد رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا الاثنين أنه أجرى مكالمة هاتفية مع دونالد ترامب اتفقا خلالها على إجراء المزيد من المحادثات بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي أخيرا.

والشركات اليابانية من أكبر المستثمرين الأجانب في الولايات المتحدة، لكن ترامب أعلن الأسبوع الماضي رسوما بنسبة 24% على الواردات من الحليف الوثيق للولايات المتحدة، في إطار رسوم “متبادلة” عالمية.

وقال إيشيبا للصحافيين مساء الإثنين عقب الاتصال الهاتفي إن “الرئيس ترامب قدم فهمه الصادق للوضع الراهن للولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي”.

وتابع “بناء على تبادل الآراء اليوم… قرر الجانبان تعيين أعضاء في مجلس الوزراء لتولي المسؤولية ومواصلة المناقشات”، دون تحديد هوية الوزراء أو موعد زيارته المقبلة إلى الولايات المتحدة.

وأضاف أن “اليابان تحض الولايات المتحدة بشدة على مراجعة إجراءاتها من خلال هذه المشاورات”.

وفي وقت سابق الإثنين، قال إيشيبا إن اليابان ستقدم لترامب “حزمة” إجراءات لتخفيف الرسوم الجمركية الأميركية.

وقال إيشيبا في البرلمان في وقت سابق الاثنين “نعتقد أنه يتعين علينا تقديم حزمة إجراءات، ولا يمكننا تقديمها على مراحل”.

وأضاف أن هذا قد يشمل مشاركة اليابان في مشروع خط أنابيب للغاز الطبيعي مُقترح في ألاسكا.

وصرح ترامب في شباط/فبراير بعد محادثات مع إيشيبا في البيت الأبيض، أن اليابان ستكون شريكا في هذا المشروع “العملاق”.

وأعلن إيشيبا أنه سيعقد اجتماعا خاصا لمجلس الوزراء صباح الثلاثاء لمناقشة طريقة التعامل مع الرسوم الجمركية.

وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية، بنحو 8% الاثنين، مع لجوء المستثمرين المذعورين حول العالم إلى أصول أكثر أمانا.

وقال اتحاد الأعمال الياباني (كيدانرين) الاثنين إن العالم يقف عند “مفترق طرق” بشأن إمكان الحفاظ على التجارة الحرة.

وفرض ترامب أيضا رسوما بنسبة 25% على واردات الولايات المتحدة من السيارات بموازاة رسوم جمركية بنسبة 24% على الواردات اليابانية، والتي ستدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع.

وقطاع السيارات في اليابان ركيزة أساسية في رابع أكبر اقتصاد في العالم، إذ يُوظّف حوالى 5,6 ملايين شخص بشكل مباشر أو غير مباشر.

وشكّلت المركبات حوالى 28% من صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة، والبالغة 21,3 تريليون ين (142 مليار دولار أميركي)، العام الماضي.

هيه-ستو/غد/الح