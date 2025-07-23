رئيس وزراء اليابان يعتزم الاستقالة بعد الانتكاسة الانتخابية (إعلام)

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يعتزم رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا إعلان استقالته قريبا، وفق ما أفاد الإعلام محلي الأربعاء، بعد الانتكاسة الانتخابية التي تركت ائتلافه بدون أغلبية في مجلسي البرلمان.

وذكرت التقارير الإعلامية أن إيشيبا أبلغ المقربين منه بنيته التنحي عن منصبه، عقب إعلان اتفاق تجاري الأربعاء بين الولايات المتحدة واليابان.

وجاءت نتائج انتخابات مجلس المستشارين الذي يعد بمثابة مجلس الشيوخ في اليابان والتي جرت الأحد كارثية بالنسبة إلى حزب إيشيبا الليبرالي الديموقراطي الذي يحكم بشكل متواصل تقريبا منذ العام 1955.

واختار الناخبون الذين يشعرون بالغضب حيال ارتفاع معدلات التضخم أحزابا أخرى، لا سيما حزب “سانسيتو” الذي يرفع شعار “اليابان أولا” والذي تحاكي حملته “المناهضة للعولمة” أجندات حركات شعبوية في بلدان أخرى.

وذكرت صحيفة “ماينتشي” أن إيشيبا ينوي مغادرة المنصب بحلول نهاية آب/اغسطس. وذكرت صحيفة “يوميوري” أنه سيعلن استقالته في تموز/يوليو لكنها لم تعلن موعد مغادرته المنصب.

وأفادت هذه التقارير وتقارير أخرى بأن الدعوات لرئيس الوزراء البالغ 68 للاستقالة تزايدت ضمن صفوف الحزب الليبرالي الديموقراطي منذ نتائج انتخابات مجلس المستشارين.

لكنه تحدّث عن قراره بعدما توصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن يخفض الرسوم الجمركية البالغة نسبتها 25 في المئة التي هدد بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى 15 في المئة قبيل مهلة نهائية بتاريخ الأول من آب/اغسطس.

وخلال انتخابات الأحد، فشل الحزب الليبرالي الديموقراطي وشريكه الأصغر “كوميتو” في المحافظة على الأغلبية بفارق ثلاثة مقاعد.

وجاء ذلك بعد أشهر من اضطرار ائتلاف إيشيبا للدخول في حكومة أقلية في مجلس النواب الأكثر نفوذا، في أسوأ نتيجة يحققها الليبراليون الديموقراطيون منذ 15 عاما.

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