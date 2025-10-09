رئيس وزراء بريطانيا يرحب باتفاق غزة ويطالب بسرعة تنفيذه

مومباي (رويترز) – رحب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالاتفاق على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، وحث على تنفيذها بالكامل دون تأخير.

وأعلنت كل من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية‭ ‬(حماس) موافقتهما على اتفاق طال انتظاره لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن الإسرائيليين والمحتجزين الفلسطينيين، وذلك في إطار المرحلة الأولى من خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 67 ألف شخص.

وقال ستارمر في بيان “أرحب بالأنباء التي تفيد بالتوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة الرئيس ترامب للسلام في غزة”.

وأضاف “يجب الآن تنفيذ هذا الاتفاق بالكامل ودون تأخير، وأن يصاحبه رفع فوري لجميع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى غزة”.

وذكر ستارمر أنها ستكون لحظة ارتياح عميق لا سيما للرهائن وعائلاتهم والسكان المدنيين في غزة ووجه الشكر إلى الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا على جهودها الدبلوماسية “الدؤوبة”.

وقال ستارمر “ندعو جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها وإنهاء الحرب وإرساء أسس نهاية عادلة ودائمة للصراع ومسار مستدام نحو سلام طويل الأمد”.

وأضاف “ستدعم بريطانيا هذه الخطوات الفورية الحاسمة والمرحلة التالية من المحادثات لضمان التنفيذ الكامل لخطة السلام”.

