رئيس وزراء قطر: إهداء طائرة لترامب أمر طبيعي بين الحلفاء

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دبي (رويترز) – قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يوم الثلاثاء خلال منتدى اقتصادي عقد في الدوحة إن تقديم قطر هدية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب طائرة بوينج 747-8 هو “أمر طبيعي يحدث بين الحلفاء”.

وفند رئيس الوزراء المخاوف بشأن محاولة قطر شراء نفوذ لدى حليف رئيسي، بعد أن قدم تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يوم الاثنين يمنع تشغيل أي طائرة أجنبية كطائرة للرئيس الأمريكي (إير فورس وان).

وقال رئيس الوزراء القطري “آمل أن تنظر الولايات المتحدة إلى قطر كشريك دبلوماسي موثوق لا يسعى لشراء النفوذ”.

وقلل ترامب من شأن المخاوف الأخلاقية المرتبطة بقبول الطائرة وقال إنه سيكون من “الغباء” رفض هذا العرض السخي.

وأضاف أنه سيتم التبرع في نهاية المطاف بالطائرة بوينج 747-8 لمكتبته الرئاسية، وهي مستودع يضم مواد بحثية تعود لإدارته، وأكد أنه لا ينوي استخدامها لأغراض شخصية بعد مغادرة منصبه.