راديو كان: إسرائيل تطالب بالإفراج عن جميع الرهائن الخمسين المحتجزين في غزة

القاهرة (رويترز) – نقلت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله يوم الثلاثاء إن إسرائيل تطالب بالإفراج عن كل الرهائن الخمسين المحتجزين في غزة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق محتمل لهدنة تستمر 60 يوما والإفراج عن نصف الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في القطاع.

