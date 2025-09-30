The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

رايان إير تعلق رحلات من وإلى تل أبيب في الشتاء

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

(رويترز) – ‭ ‬ذكرت شركة رايان إير يوم الثلاثاء أنها لن تستأنف رحلاتها منخفضة التكلفة من تل أبيب وإليها هذا الشتاء، وأرجعت ذلك إلى وجود مشكلات مع مطار بن جوريون في المدينة.

وقالت رايان إير إن المطار الإسرائيلي أجبرها مرارا على استخدام مبنى الركاب الثالث الأكثر كلفة بدلا من مبنى الركاب الأول منخفض التكلفة خلال المخاوف الأمنية هذا الصيف، مما جعل التذاكر المباعة مسبقا غير مربحة.

وقال المتحدث باسم الشركة في بيان “لسنا مستعدين لاستئناف الرحلات الجوية الخاسرة من تل أبيب وإليها في موسم الشتاء دون التأكد من ضمان أماكننا التاريخية لصيف 2026”.

وأبلغت هيئة المطارات الإسرائيلية رويترز بأن رايان إير حصلت على جميع التوقيتات التي طلبتها لعشرات الرحلات الأسبوعية والوجهات لموسم شتاء 2025-2026.

وقالت “هيئة المطارات الإسرائيلية مستعدة لتزويد الشركة على الفور بجميع الخدمات اللازمة لصالح المسافرين. ووفقا للوائح الدولية، إذا استخدمت شركة الطيران التوقيتات الممنوحة للموسم الشتوي بالكامل، فستحصل على الأولوية للوجهات نفسها في الموسم الصيفي التالي”.

وقال مايكل أوليري، الرئيس التنفيذي لشركة رايان إير، هذا الشهر إن شركة الطيران لن تعود إلى إسرائيل عندما تتراجع أعمال العنف المتعلقة بحرب غزة بسبب المشكلات التي تواجهها في المطار.

وذكرت الشركة الصيف المنقضي أنها لن تعود إلى إسرائيل حتى 25 من أكتوبر تشرين الأول على أقرب تقدير.

وأضافت أن تعليق الرحلات الجوية سيؤدي إلى خسارة مليون مقعد و22 مسارا لشركة رايان إير.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
36 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
27 إعجاب
37 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
26 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية