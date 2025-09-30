رايان إير تعلق رحلات من وإلى تل أبيب في الشتاء

2دقائق

(رويترز) – ‭ ‬ذكرت شركة رايان إير يوم الثلاثاء أنها لن تستأنف رحلاتها منخفضة التكلفة من تل أبيب وإليها هذا الشتاء، وأرجعت ذلك إلى وجود مشكلات مع مطار بن جوريون في المدينة.

وقالت رايان إير إن المطار الإسرائيلي أجبرها مرارا على استخدام مبنى الركاب الثالث الأكثر كلفة بدلا من مبنى الركاب الأول منخفض التكلفة خلال المخاوف الأمنية هذا الصيف، مما جعل التذاكر المباعة مسبقا غير مربحة.

وقال المتحدث باسم الشركة في بيان “لسنا مستعدين لاستئناف الرحلات الجوية الخاسرة من تل أبيب وإليها في موسم الشتاء دون التأكد من ضمان أماكننا التاريخية لصيف 2026”.

وأبلغت هيئة المطارات الإسرائيلية رويترز بأن رايان إير حصلت على جميع التوقيتات التي طلبتها لعشرات الرحلات الأسبوعية والوجهات لموسم شتاء 2025-2026.

وقالت “هيئة المطارات الإسرائيلية مستعدة لتزويد الشركة على الفور بجميع الخدمات اللازمة لصالح المسافرين. ووفقا للوائح الدولية، إذا استخدمت شركة الطيران التوقيتات الممنوحة للموسم الشتوي بالكامل، فستحصل على الأولوية للوجهات نفسها في الموسم الصيفي التالي”.

وقال مايكل أوليري، الرئيس التنفيذي لشركة رايان إير، هذا الشهر إن شركة الطيران لن تعود إلى إسرائيل عندما تتراجع أعمال العنف المتعلقة بحرب غزة بسبب المشكلات التي تواجهها في المطار.

وذكرت الشركة الصيف المنقضي أنها لن تعود إلى إسرائيل حتى 25 من أكتوبر تشرين الأول على أقرب تقدير.

وأضافت أن تعليق الرحلات الجوية سيؤدي إلى خسارة مليون مقعد و22 مسارا لشركة رايان إير.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)