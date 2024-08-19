رجل الأعمال البريطاني مايك لينش بين مفقودي القارب الغارق في صقلية

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تبيّن أن رجل الأعمال البريطاني المعروف في مجال التكنولوجيا مايك لينش هو من بين المفقودين جراء غرق قارب شراعي فاخر الاثنين قرب باليرمو بجزيرة صقلية، بحسب مصدر مطلع على عمليات الإنقاذ في هذه الحادثة التي أدت لمقتل شخص وفقدان ستة آخرين.

وأشار المصدر عينه إلى أن عناصر الإغاثة أنقذوا أنجيلا بيكاريس، زوجة رجل الأعمال البريطاني الذي جرت تبرئته أخيراً في الولايات المتحدة من تهمة احتيال بقيمة 11 مليار دولار.

وكان خفر السواحل الإيطاليون قالوا في بيان أصدروه في وقت سابق الاثنين إنه “قرابة الساعة الخامسة من صباح اليوم (03,00 بتوقيت غرينيتش)، إثر عاصفة عنيفة، غرق مركب شراعي طوله 56 مترا، يحمل اسم + بايزيان + ويرفع العلم البريطاني، قبالة سواحل بورتيتشيلو”، وهي مدينة ساحلية تبعد حوالى 15 كيلومترا إلى الشرق من باليرمو.

وفي منتصف الليل، اجتاحت رياح عنيفة وأمطار غزيرة الساحل، ما تسبب في أضرار مادية للمنشآت الواقعة على الشاطئ. وذكرت وسائل إعلام أن المنطقة شهدت عبور عمود مائي، وهو طبقة متحركة من الهواء والماء.

وكان على متن المركب 12 راكبا وعشرة من أفراد الطاقم، غالبيتهم من البريطانيين، وفق وسائل إعلام إيطالية.

وقد أُنقذ 15 شخصا واعتُبر سبعة آخرون في عداد المفقودين في البداية، وهم أحد أفراد الطاقم وستة ركاب، من الجنسيات البريطانية والأميركية والكندية. لكن عُثر في وقت لاحق على جثة أحد المفقودين السبعة في حطام المركب الشراعي وجرى سحبها.

ويُعدّ مايك لينش، البالغ 59 عاما، أحد أشهر رواد الأعمال البريطانيين في مجال التكنولوجيا.

ورفض ناطق باسم لينش في اتصال أجرته معه وكالة فرانس برس، التعليق على الموضوع.

وفي السنوات الأخيرة، جرى التداول بشكل رئيسي باسم رجل الأعمال في إطار محاكمته في قضية احتيال مرتبطة ببيع برمجيات “أوتونومي” لمجموعة “اتش بي” الأميركية مقابل 11 مليار دولار في عام 2011.

واتهمت “اتش بي” برمجيات “أوتونومي” بتزوير حساباتها، آخذة خصوصا على مايك لينش تضخيمه إيرادات الشركة المعلنة ونمو الإيرادات والهوامش بشكل مصطنع.

وفي عام 2023، سلمت المملكة المتحدة لينش إلى الولايات المتحدة لمحاكمته في هذه القضية، لكن تمت تبرئته في حزيران/يونيو بعد محاكمة في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.

ادي-كت/جك/ب ح