رحيم الحسيني زعيما للطائفة الشيعية الإسماعيلية بعد وفاة والده

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لشبونة (رويترز) – قالت شبكة آغا خان للتنمية في بيان إن الأمير رحيم الحسيني تم تعيينه الإمام الوريث الخمسين أو الزعيم الروحي للطائفة الإسماعيلية، وهي طائفة من المسلمين الشيعة، يوم الأربعاء بعد الكشف عن وصية والده الأمير كريم الحسيني الملقب بالآغا خان الرابع.

وتوفي الآغا خان الرابع، المعروف بامتلاكه ثروة هائلة وبعمله التنموي في شتى أنحاء العالم، في لشبونة، المقر العالمي للإمامة الإسماعيلية، يوم الثلاثاء عن عمر 88 عاما.

وولد الأمير رحيم في 12 أكتوبر تشرين الأول 1971 وهو الابن الأكبر للإمام الراحل كريم الحسيني.

ويتولى الأمير رحيم، المقيم في سويسرا، عضوية مجالس إدارات العديد من الوكالات التابعة لشبكة الآغا خان للتنمية ويتابع عن كثب عمل معهد الدراسات الإسماعيلية ومؤسسات الحوكمة الاجتماعية للطائفة الاسماعيلية، كما يشغل منصب رئيس لجنة البيئة والتغير المناخي في شبكة الآغا خان للتنمية.

وينتمي للطائفة الإسماعيلية نحو 15 مليون شخص حول العالم، يعيشون في آسيا الوسطى والشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا وأمريكا الشمالية.