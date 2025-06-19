رغم زيادة القتلى .. فلسطينيو غزة يخاطرون بحياتهم للحصول على الطعام

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من إبراهيم حجاجي ونضال المغربي

غزة/القاهرة (رويترز) – مثل آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، تقطع هند النواجحة رحلة خطرة وطويلة يوميا في محاولة للحصول على بعض الطعام لأسرتها وتأمل ألا تموت في الطريق.

وتختبئ هند هي وشقيقتها معزوزة، وهي أم لأربعة أطفال، وتحتميان بكومة من الركام على جانب الطريق عندما يتردد دوي الأعيرة النارية على مقربة منها.

وتقول هند (38 عاما) المقيمة في بيت لاهيا في شمال قطاع غزة “واحدة من تنتين (خيارين) يا إما محملين يا إما مكفنين.. إحنا طالعين يا بنموت يا بنصيب يا بنعيش، إحنا هلأ طالعين الله يعلم… يا إما بتطلع محمل لولادك وبيفرحوا يا إما بتيجي مكفن، يا بتروح زعلان وولادك بيصيحوا”.

وتتحدث عن معاناتها وتقول “هذه الحياة.. اندبحنا مش قادرين”.

ويقول مسعفون في قطاع غزة إن اليومين الماضيين شهدا مقتل العشرات من الفلسطينيين بنيران إسرائيلية لدى محاولتهم الحصول على الغذاء من شاحنات محملة بالمساعدات دخلت إلى القطاع من الأمم المتحدة ووكالات إغاثة دولية أخرى.

وقال المسعفون يوم الخميس إن 51 على الأقل قتلوا برصاص إسرائيلي وقصف للجيش من بينهم 12 حاولوا الاقتراب من موقع تديره مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة في وسط قطاع غزة، في أحدث حصيلة عمن يسقطون يوميا تقريبا وهم يحاولون الوصول إلى غذاء.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن “مشتبها بهم” حاولوا عدة مرات الاقتراب من القوات في منطقة نتساريم بوسط قطاع غزة بشكل عرضها للخطر.

وأضاف أن القوات أطلقت طلقات تحذيرية لمنع المشتبه بهم من الاقتراب منها، وأنه لا يعلم حتى الآن بسقوط قتلى في الواقعة.

وانتقدت مؤسسة غزة الإنسانية مسؤولي الصحة في القطاع واتهمتهم بنشر معلومات غير دقيقة بانتظام. وأكدت أن الفلسطينيين لا يصلون إلى موقعها القريب عبر ممر نتساريم. ولم ترد على أسئلة عما إذا كانت تعلم بوقوع مثل هذه الواقعة.

وأضاف المسعفون أن 39 قتلوا في غارات جوية إسرائيلية منفصلة على شمال قطاع غزة. وأشاروا إلى أن واحدة من تلك الغارات قتلت 19 على الأقل بينهم نساء وأطفال قرب مسجد في مخيم الشاطئ في مدينة غزة.

وذكروا أن غارة أخرى أسفرت عن مقتل 14 شخصا على الأقل وإلحاق أضرار بعدد من المنازل في جباليا بشمال القطاع.

ولم يدل الجيش الإسرائيلي بأي تعليق حتى الآن على تلك الهجمات.

وفي الأيام القليلة الماضية، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته فتحت النار وأطلقت أعيرة تحذيرية لتفريق أفراد اقتربوا من مناطق تعمل فيها القوات مما شكل تهديدا على الجنود. وأضاف أنه يراجع تقارير عن سقوط قتلى من المدنيين.