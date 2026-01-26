روبيو ورئيس وزراء العراق بحثا العلاقات مع إيران واعتقال أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية

25 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير ماركو روبيو أجرى اتصالا هاتفيا اليوم الأحد مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ناقشا خلاله نقل واحتجاز أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية في منشآت عراقية وعلاقات العراق مع إيران.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان “(ناقشا) الجهود الدبلوماسية الجارية لضمان سرعة إعادة الدول سريعا لمواطنيها في العراق وتقديمهم للعدالة”.

وأكد روبيو أيضا “أن أي حكومة (في العراق) تسيطر عليها إيران لا يمكن أن تنجح في وضع مصالح العراق في المقام الأول أو أن تبقي العراق بعيدا عن الصراعات الإقليمية، أو أن تعزز الشراكة ذات المنفعة المتبادلة بين الولايات المتحدة والعراق”.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية)