روبيو يتعهد مواصلة استهداف عصابات المخدرات ويشيد بالمكسيك

3دقائق

تعهّد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأربعاء المضي في مكافحة كارتلات المخدرات بعدما أعلنت واشنطن أنها استهدفت قاربا في البحر الكاريبي، لكنه أكد خلال زيارة رسمية إلى المكسيك احترام سيادة البلد المجاور.

وفي اجتماع هو الأعلى مستوى بين البلدين الجارين منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، التقى روبيو لمدة ساعة ونصف الساعة في مكسيكو سيتي الرئيسة كلاوديا شينباوم الساعية إلى التعاون في العلاقة المعقدة مع واشنطن.

تأتي الزيارة غداة إعلان ترامب أن القوات الأميركية نسفت قاربا قال إنه كان ينقل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا التي يعتبر زعيمها اليساري نيكولاس مادورو عدوا للولايات المتحدة.

وتعهد روبيو تشديد الخناق على تجار المخدرات، قائلا في مؤتمر صحافي إن “الرئيس دونالد ترامب فجّره وسيحدث ذلك مجددا، بل إنه ربما يحدث الآن”.

وأضاف “هؤلاء ليسوا سماسرة بورصة. ليسوا وكلاء عقارات يتاجرون بالمخدرات كنشاط جانبي”.

وتابع وزير الخارجية الأميركي “إذا كنت على متن قارب محمل بالكوكايين أو الفنتانيل أو أي شيء آخر، متجها إلى الولايات المتحدة، فإنك تشكل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة”.

لكن أوضح أنه لا يشعر بالقلق ذاته بشأن المكسيك، وأشاد بالجهود التي تبذلها شينباوم.

وقال “لدينا أوثق تعاون أمني على الإطلاق ربما مع أي دولة أخرى ولكن بالتأكيد في تاريخ العلاقات بين الولايات المتحدة والمكسيك”.

وقالت الدولتان في بيان مشترك إنهما تؤكدان “تعاوننا الأمني الذي يرتكز على مبادئ المعاملة بالمثل، واحترام السيادة والسلامة الإقليمية، والمسؤولية المشتركة والفردية، فضلا عن الثقة المتبادلة”.

وكانت الرئيسة قالت في تصريح للصحافيين الثلاثاء قبل الاستهداف الأميركي للقارب، إن أي “تدخل” عسكري أميركي في المكسيك هو خط أحمر.

ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من عدد الأشخاص الذين كانوا على متن القارب وهوياتهم.

وتشكل العملية تصعيدا كبيرا في الإجراءات الأميركية بعد أن وقع ترامب على أمر تنفيذي يسمح باتخاذ إجراءات عسكرية ضد كارتلات المخدرات.

لكن فنزويلا تشكل حالة فريدة، إذ لا تعترف الولايات المتحدة بشرعية الرئيس نيكولاس مادورو بعدما اعتبرت أن الانتخابات الأخيرة التي جرت في عام 2024 شهدت تزويرا واسع النطاق، وهو موقف يشاطره خصوصا عدد من الدول الغربية.

وأشادت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بما وصفته بتشديد “الحصار الذي تفرضه الديموقراطيات الغربية” على “كارتل المخدرات الإرهابي” التابع لمادورو.

