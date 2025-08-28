The Swiss voice in the world since 1935
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

روبيو يزور المكسيك والإكوادور الأسبوع المقبل

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

سيقوم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع المقبل بأول زيارة له إلى المكسيك بصفته كبير الدبلوماسيين الأميركيين، فيما يضغط الرئيس دونالد ترامب من أجل تعاون بين البلدين لمكافحة الهجرة غير النظامية والكارتلات، وفق ما أفادت وزارته الخميس.

كذلك، سيزور روبيو الإكوادور حيث سيلتقي الرئيس دانيال نوبوا ويحض الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية على الابتعاد عن الصين، وفق مسؤول أميركي.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية تومي بيغوت إن روبيو سيسعى في المحطتين إلى “اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لتفكيك الكارتلات ووقف تهريب الفنتانيل وإنهاء الهجرة غير النظامية” ومواجهة “الجهات الفاعلة الخبيثة خارج القارة”.

وستكون هذه الزيارة الثالثة لروبيو إلى أميركا اللاتينية في ظل إدارة ترامب.

لكن روبيو، وهو أيضا مستشار ترامب للأمن القومي، لم يقم بعد بزيارة المكسيك المجاورة، وهي شريكة أساسية في هدف الإدارة الأميركية المتمثل في القضاء على الهجرة غير النظامية.

وقال مسؤول أميركي طلب عدم الكشف عن هويته إنه من المتوقع أن يلتقي روبيو خلال زيارته الثلاثاء والأربعاء لمكسيكو سيتي الرئيسة كلاوديا شينباوم التي تربطها علاقة قائمة على الاحترام ولو أنها معقدة مع ترامب.

وتعهّدت شينباوم العمل مع واشنطن على مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالمخدرات لكنها رفضت في الوقت نفسه أي “غزو” يهدد سيادة المكسيك بعدما وقّع ترامب أمرا يجيز استخدام القوة العسكرية ضد الكارتلات التي أعلنتها إدارته منظمات إرهابية.

وقالت شينباوم في وقت سابق من هذا الأسبوع إن روبيو سيزور البلاد لتوقيع اتفاق أمني.

ومن شأن هذا الاتفاق الرسمي أن يحدّد سبل التعاون ولكن أيضا التعامل مع المكسيك ضمنا باعتبارها شريكا سياديا.

سكت/الح

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
33 إعجاب
22 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
16 إعجاب
17 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
6 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية