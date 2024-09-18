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روسيا: الهجوم بأجهزة البيجر “من أعمال الحرب الشاملة” ضد لبنان

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موسكو (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء إن الهجوم على جماعة حزب الله اللبنانية وآخرين باستخدام أجهزة الاتصال اللاسلكية (بيجر) بمثابة عمل من أعمال الحرب الشاملة ضد لبنان تسبب في إصابة آلاف الأبرياء.

وذكر مصدر أمني لبناني كبير ومصدر آخر لرويترز أن جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد زرع متفجرات داخل خمسة آلاف جهاز بيجر استوردتها جماعة حزب الله اللبنانية قبل أشهر من انفجارات أمس الثلاثاء.

وانفجر في الهجوم الآلاف من أجهزة البيجر في أنحاء لبنان مما أودى بحياة تسعة أشخاص، كما أصيب ما يقرب من ثلاثة آلاف آخرين من بينهم مقاتلون في حزب الله وسفير إيران لدى بيروت.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية في بيان “نعد ما حدث بمثابة عمل آخر من أعمال الحرب الشاملة ضد لبنان، وهو ما ألحق الضرر بآلاف الأبرياء”.

وأضافت “يبدو أن مدبري هذا الهجوم عالي التقنية سعوا عمدا إلى إثارة مواجهة مسلحة واسعة النطاق من أجل إشعال حرب كبرى في الشرق الأوسط”.

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