روسيا تأمل في نتائج إيجابية من المحادثات الأمريكية الإيرانية

reuters_tickers

1دقيقة

موسكو 6 فبراير شباط (رويترز) – عبر الكرملين اليوم الجمعة عن أمله في أن تؤتي المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في عمان بنتائج إيجابية تفضي إلى التهدئة، وحث جميع الأطراف على ضبط النفس في في الوقت الراهن.

وبدأت إيران والولايات المتحدة مفاوضات بالغة الأهمية اليوم الجمعة في محاولة لتجاوز خلافات حادة بشأن برنامج طهران النووي، وتتولى عمان دور الوسيط بين الجانبين، لكن الخلاف حول توسيع جدول أعمال المفاوضات ينذر بتقويض الجهود الدبلوماسية وإشعال فتيل صراع جديد في الشرق الأوسط.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)