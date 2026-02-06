The Swiss voice in the world since 1935
روسيا تأمل في نتائج إيجابية من المحادثات الأمريكية الإيرانية

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

موسكو 6 فبراير شباط (رويترز) – عبر الكرملين اليوم الجمعة عن أمله في أن تؤتي المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في عمان بنتائج إيجابية تفضي إلى التهدئة، وحث جميع الأطراف على ضبط النفس في في الوقت الراهن.

وبدأت إيران والولايات المتحدة مفاوضات بالغة الأهمية اليوم الجمعة في محاولة لتجاوز خلافات حادة بشأن برنامج طهران النووي، وتتولى عمان دور الوسيط بين الجانبين، لكن الخلاف حول توسيع جدول أعمال المفاوضات ينذر بتقويض الجهود الدبلوماسية وإشعال فتيل صراع جديد في الشرق الأوسط.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)

