روسيا تتطلع إلى استمرار التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران

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موسكو (رويترز) – قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الخميس إن روسيا تتطلع إلى استمرار التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كان البرلمان الإيراني قد وافق على مشروع قانون يوم الأربعاء لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية، بعد أن قصفت إسرائيل والولايات المتحدة مواقع نووية إيرانية لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.

وتنفي إيران أي نية لتصنيع قنبلة نووية. ونددت روسيا، التي تربطها شراكة استراتيجية مع إيران بالهجمات الإسرائيلية والأمريكية، وتقول إن طهران لها حق امتلاك برنامج نووي سلمي.