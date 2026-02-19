روسيا تحث على ضبط النفس مع حشد قوات أمريكية قرب إيران

موسكو 19 فبراير شباط (رويترز) – قالت روسيا اليوم الخميس إن هناك تصعيدا غير مسبوق للتوتر حول إيران مع نقل الولايات المتحدة أصولا عسكرية إلى الشرق الأوسط، وحث الكرملين كلا من طهران و”الأطراف الأخرى” على توخي الحذر والتحلي بضبط النفس.

ونشرت الولايات المتحدة سفنا حربية بالقرب من إيران، في الوقت الذي تجري فيه محادثات مع طهران حول الحد من برنامجها النووي.

وترتبط روسيا بمعاهدة شراكة استراتيجية مع إيران، لكنها لا تتضمن بندا للدفاع المتبادل. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن سفينة حربية تابعة للبلاد أجرت مناورات مع البحرية الإيرانية في خليج عمان هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين “هذه مناورات مخطط لها وجرى التنسيق لها مسبقا. تواصل روسيا تطوير علاقاتها مع إيران، ولذلك، ندعو أصدقاءنا الإيرانيين وجميع الأطراف في المنطقة إلى التحلي بضبط النفس وتوخي الحذر، ونحثهم على إعطاء الأولوية للوسائل السياسية والدبلوماسية في حل أي مشاكل”.

وأضاف “في الوقت الحالي، نشهد بالفعل تصعيدا غير مسبوق للتوتر في المنطقة. لكننا لا نزال نتوقع أن تظل الغلبة للوسائل السياسية والدبلوماسية والمفاوضات في البحث عن تسوية”.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)