روسيا تندد بهجمات إسرائيل على سوريا

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موسكو (رويترز) – نددت وزارة الخارجية الروسية يوم الخميس بالغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا وقالت إنها تشكل انتهاكا لسيادة البلاد وللقانون الدولي.

وقالت الوزارة في بيان “موجة العنف الجديدة في سوريا مثيرة للقلق بشكل بالغ”.

وأضافت “ندد الجانب الروسي مرارا باستخدام إسرائيل التعسفي للقوة في سوريا. هذه الهجمات، التي تشكل انتهاكا صارخا لسيادة البلاد والقانون الدولي، يتعين التنديد بها بشدة”.

وأضافت “نحن على قناعة بأن حل هذه المشكلة يكمن في الحوار وتعزيز الوحدة الوطنية”.