روسيا كثفت هجماتها بالمسيرات والصواريخ على أوكرانيا في أيلول/سبتمبر (تحليل لفرانس برس)

afp_tickers

3دقائق

كثفت روسيا هجماتها البعيدة المدى بالمسيرات والصواريخ على أوكرانيا في أيلول/سبتمبر، بحسب ما أظهر تحليل أجرته وكالة فرانس برس ونشر الأربعاء، وسط تعثر مفاوضات السلام والانتهاكات الروسية للمجال الجوي الأوروبي.

وبحسب تحليل فرانس برس للتقارير اليومية الصادرة عن سلاح الجو الأوكراني، أطلقت روسيا 5638 مسيّرة بعيدة المدى و185 صاروخا على أوكرانيا في هجمات ليلية خلال ايلول/سبتمبر، بزيادة 38% عن آب/أغسطس.

وكانت الضربات الروسية تراجعت بمعدل الثلث في آب/أغسطس مقارنة بالشهر السابق، وسط تكثيف الجهود الدبلوماسية سعيا لوضع حد للغزو الروسي لأوكرانيا المستمر منذ شباط/فبراير 2022.

واستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين في منتصف آب/أغسطس في ألاسكا على أمل إجراء حوار مثمر معه، لكن اللقاء لم يسفر عن أي تقدم.

وأعلنت روسيا في أيلول/سبتمبر أن محادثات السلام مع أوكرانيا “متوقفة” فيما اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بأن هدفها هو “احتلال أوكرانيا بالكامل”.

كذلك أطلقت روسيا ليل السادس إلى السابع من أيلول/سبتمبر عددا قياسيا من المسيرات لهجوم ليلي واحد.

وطال هذا الهجوم مقر الحكومة الأوكرانية في وسط كييف، لأول مرة منذ اندلاع الحرب.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط أو اعتراض 87% من المسيرات الروسية و68% من الصواريخ خلال الهجمات الليلة في أيلول/سبتمبر.

وفي تصديها لهذه الهجمات، تستخدم أوكرانيا طائرات حربية ومروحيات ووحدات دفاع جوي متنقلة وأجهزة للتشويش الإلكتروني وأدوات جديدة كالمسيرات الاعتراضية.

ويستند هذا التحليل إلى البيانات الصباحية الصادرة يوميا عن سلاح الجو الأوكراني حول عدد المسيرات والصواريخ الروسية التي تُرصد كل ليلة.

وبموازاة ذلك، بدأت كييف تبحث مع دول حلف شمال الأطلسي تقاسم خبراتها في إسقاط المسيرات الروسية، بعد سلسلة من الخروق للمجالات الجوية لدول حليفة نسبت إلى روسيا، فيما تنفي موسكو مسؤوليتها.

وشنت روسيا هجمات على أوكرانيا كل ليلة منذ العاشر من أيار/مايو الماضي، بعد انتهاء “هدنة” لثلاثة أيام أعلنها بوتين بالتزامن مع عرض عسكري ضخم في الساحة الحمراء في موسكو لمناسبة احتفالات الذكرى الثمانين للانتصار على ألمانيا النازية.

وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا بمقتل عشرات بل ربما مئات الآلاف من الجانبين، كما أرغم ملايين الأوكرانيين على اللجوء إلى الخارج وألحق أضرارا جسيمة بالبلاد.

بور/دص/الح