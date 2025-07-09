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زعيما أرمينيا وأذربيجان يلتقيان في الإمارات الخميس لبحث عملية السلام

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يلتقي رئيس وزراء أرمينيا ورئيس أذربيجان في الامارات الخميس لإجراء محادثات سلام، على ما ذكر البلدان الواقعان في القوقاز الأربعاء، وذلك بعيد إعراب واشنطن عن أملها في التوصل إلى اتفاق سريع لحل عقود من النزاع.

وخاضت باكو ويريفان حربين للسيطرة على منطقة ناغورني قره باغ الأذربيجانية وتقطنها غالبية من الأرمن، مرة أولى عقب سقوط الاتحاد السوفياتي كان النصر فيها من نصيب أرمينيا ومرة أخرى في 2020 انتصرت فيها أذربيجان، قبل أن تستولي باكو على الجيب بكامله في هجوم استمر 24 ساعة في أيلول/سبتمبر 2023.

في آذار/مارس، أعلن الجانبان التوصل إلى “اتفاق سلام” إثر مفاوضات كان الغرض منها تسوية النزاع القائم بينهما منذ عقود.

لكن الاتفاق لم يوقع، في حين طلبت باكو من يريفان الوفاء ببعض الالتزامات قبل إبرامه. 

وأعلنت الحكومة الأرمينية الأربعاء أن رئيس الوزراء نيكول باشينيان سيلتقي الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يوم غد (الخميس) في العاصمة الاماراتية، أبوظبي.

وأوضحت أن هذا الاجتماع يندرج ضمن “عملية السلام بين أرمينيا وأذربيجان”. 

وأصدرت الرئاسة الأذربيجانية بيانا مماثلا.

وفي وقت سابق من هذا الاسبوع، أعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن أمله في أن يتوصل البلدان إلى اتفاق خلال وقت قريب.

ويعود آخر لقاء جمع بين باشينيان وعلييف إلى أيار/مايو، على هامش قمة أوروبية استضافتها ألبانيا. 

يم/ريم/ب ق

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية