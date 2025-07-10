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زعيم الحوثيين: لن نسمح بمرور بضائع ذات صلة بإسرائيل عبر البحر

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دبي (رويترز) – قال عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين في اليمن يوم الخميس إن من غير الممكن السماح لأي شركة بنقل بضائع ذات صلة بإسرائيل عبر مناطق بحرية محددة.

وقال إن حظر الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب مستمر.

وأضاف “قرارنا في منع الملاحة على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي هو قرار حازم ثابت مستمر طالما استمر العدو الإسرائيلي في العدوان والحصار على قطاع غزة”.

وتابع “قرار الحظر لم يتوقف أبدا ولم يلغ وهو قرار ساري المفعول وكانت عملية الرصد مستمرة وما استجد هو المخالفة من بعض الشركات”.

أغرق الحوثيون سفينتين هذا الأسبوع بعد أشهر من الهدوء.

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