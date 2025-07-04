زعيم المعارضة في إسرائيل يبحث مع وزير الخارجية الإماراتي وقف إطلاق النار في غزة

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أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية الجمعة أنه التقى وزير خارجية الإمارات في أبوظبي وبحث معه الجهود لوقف إطلاق النار في غزة.

وكانت دولة الإمارات قامت بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل عام 2020 في إطار اتفاقات أبراهام بوساطة أميركية. كما تقيم أبوظبي علاقات وثيقة مع واشنطن التي تسعى لإنهاء الحرب في أعقاب هجوم حماس في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

نشر زعيم المعارضة يائير لبيد صورة له مع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على منصة إكس وكتب “مع صديقي وزير الخارجية الإماراتي (الشيخ) عبد الله بن زايد ليل الخميس في أبوظبي. ناقشنا التطورات في المنطقة والجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق في غزة وعودة الرهائن”.

وأكدت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) لقاء لبيد بالشيخ عبد الله لكنها لم تذكر أي لقاء مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي قال لبيد إنه التقاه أيضا في أبوظبي في منشور سابق على منصة إكس.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات أن لابيد والشيخ عبد الله ناقشا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية بما في ذلك الجهود للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وفي منشور أيضا على إكس نشر لابيد مقتطفا من مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية قال فيها “على كل جهة لها نفوذ، كل دولة عربية، وكل بلد في المنطقة بذل قصارى الجهد لحث حماس على قبول الاتفاق”.

وأضاف “يصب ذلك في مصلحة سكان غزة ومصلحة الشعب الإسرائيلي ومصلحة الرهائن بالطبع والمنطقة برمتها”.

أعلنت حماس الجمعة أنها تُجري مشاورات مع فصائل فلسطينية أخرى حول مقترح هدنة، في إشارة محتملة إلى استعدادها لمفاوضات لوقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب حماس للموافقة على وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما قال إنه يحظى بدعم إسرائيل.

ومن المقرر أن يصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن الاثنين.

أسفر هجوم حماس في تشرين الأول/اكتوبر 2023 عن مقتل 1219 شخصا معظمهم من المدنيين وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

من بين 251 رهينة خطفوا خلال الهجوم لا يزال 49 في غزة بينهم 27 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم توفوا.

وأسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية ردا على هجوم حماس عن مقتل ما لا يقل عن 57,130 شخصا في غزة معظمهم من المدنيين، وفق وزارة الصحة في القطاع الذي تديره حماس وتعتبر الأمم المتحدة أرقامها موثوقة.

بور/ليل/ب ق