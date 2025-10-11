زعيم اليمين المتطرف الهولندي غيرت فيلدرز يوقف حملته الانتخابية بعد تهديدات

أوقف زعيم اليمين المتطرف الهولندي غيرت فيلدرز الجمعة حملته للانتخابات التشريعية المقررة في وقت لاحق هذا الشهر، بعد علمه بأنه كان مستهدفا أيضا في مخطط هجوم تم إحباطه كان يستهدف رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر.

وبعد ساعات من إلغاء مناظرة إذاعية مقررة كتب فيلدز، السياسي المتشدد المناهض للإسلام والمهاجرين، على منصة إكس أن وكالة الاستخبارات الهولندية أبلغته بالتهديد.

وأضاف “لا تتوقع وكالة الاستخبارات الهولندية أي +تهديد متبقٍ+، لكن لديّ شعور سيء، ولذلك أُعلق جميع أنشطة حملتي الانتخابية في الوقت الحالي”.

واعتقلت السلطات البلجيكية الخميس ثلاثة أشخاص بتهمة التخطيط “لهجوم إرهابي مستوحى من الفكر الجهادي ضد شخصيات سياسية” باستخدام طائرات مسيرة مفخخة.

وتعرض فيلدرز سابقا لتهديدات بالقتل، ويخضع لحماية الشرطة منذ 2004.

وجاء التهديد الأخير مع انطلاق حملة الانتخابات التشريعية الهولندية.

ويتصدر حزب الحرية بزعامة فيلدرز حاليا استطلاعات الرأي.

ورفض الادعاء البلجيكي الكشف عن أسماء الشخصيات المستهدفة، لكن مصادر مقربة من دي ويفر أفادت بأن رئيس الوزراء كان من بينهم.

ولم تقدم السلطات أي معلومات جديدة بشأن القضية الجمعة لكن قناة في تي آر البلجيكية أفادت بأن فيلدرز، الذي لطالما كان هدفا لجماعات متطرفة، ربما هو أيضا من بين الشخصيات المستهدفة.

وأعاد فيلدرز نشر رابط على منصة إكس لمقال إعلامي بلجيكي يفيد بأنه كان أيضا مستهدفا وقال “يجري التحقيق الآن فيما إذا كان هذا صحيحا أم لا” مضيفا “حتى أعرف ذلك، لن أذهب إلى أي مكان”.

