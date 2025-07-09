زعيم حزب العمال الكردستاني يقول إن الكفاح المسلح انتهى ويحث على انتقال ديمقراطي

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(رويترز) – قال عبد الله أوجلان الزعيم المسجون لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا إن الكفاح المسلح للجماعة ضد الدولة انتهى، ودعا في رسالة مصورة نشرت على الإنترنت يوم الأربعاء إلى تحول كامل نحو السياسات الديمقراطية.

وحث أوجلان في الرسالة، التي يعود تاريخ تسجيلها إلى يونيو حزيران ونشرتها وكالة فرات للأنباء المقربة من حزب العمال الكردستاني، البرلمان التركي على تشكيل لجنة للإشراف على نزع السلاح وإدارة عملية سلام أوسع نطاقا.

وقال إن حزب العمال الكردستاني أنهى أجندته الانفصالية، واصفا هذا التحول بأنه “فوز تاريخي”.

وقرر حزب العمال الكردستاني في مايو أيار حل نفسه وإنهاء صراعه مع أنقرة. وتصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية. ويقبع أوجلان في السجن منذ عام 1999، لكنه لا يزال شخصية مؤثرة بشدة بالنسبة للمقاتلين الأكراد وأنصاره.