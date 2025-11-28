زعيم حزب الله يترك الباب مفتوحا أمام حرب جديدة مع إسرائيل

بيروت (رويترز) – قال الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية نعيم قاسم يوم الجمعة إن الجماعة تحتفظ بحق الرد على اغتيال إسرائيل قائدها العسكري قبل أيام، وترك الباب مفتوحا أمام احتمال نشوب صراع جديد مع إسرائيل.

وتحدث قاسم في خطاب بثه التلفزيون في ظل تزايد المخاوف في لبنان من أن تصعد إسرائيل قصفها للبلاد لإجبار جماعة حزب الله على تسليم أسلحتها، وهو ما رفضته الجماعة مرارا.

وزادت تلك المخاوف بعد اغتيال إسرائيل للقائد العسكري في حزب الله هيثم علي الطبطبائي في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت في 23 نوفمبر تشرين الثاني.

وقال قاسم إن جماعة حزب الله ستحدد توقيت الرد وإن التهديدات بشن حملة جوية أوسع نطاقا لم تؤثر على الجماعة، لكن تجدد الحرب وارد.

ولم يشر قاسم صراحة إلى موقف الجماعة من أي حرب جديدة، لكنه قال إنه يتعين على الحكومة “أن تضع خططا للمواجهة بشعبها وجيشها”.

وعبر قاسم عن أمله في أن تلعب زيارة البابا ليو المرتقبة إلى لبنان دورا “في إحلال السلام ووقف العدوان (الإسرائيلي)”.

ويتعرض لبنان لضغوط متزايدة من إسرائيل والولايات المتحدة لنزع سلاح حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى بسرعة أكبر.

وبعد لحظات من انتهاء خطاب قاسم، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن جهود الجيش اللبناني لمصادرة أسلحة حزب الله في جنوب البلاد “غير كافية”.

وأضاف أدرعي في منشور على إكس “هذه التطورات تعكس قصور عمليات الجيش اللبناني وعدم كفاية جهوده في وقت يواصل فيه حزب الله بالتلاعب عليها والعمل سرا للحفاظ على سلاحه”.

لكن حزب الله أكد أنه غير مستعد للتخلي عن سلاحه ما دامت إسرائيل مستمرة في ضرباتها على الأراضي اللبنانية واحتلالها لخمس مناطق في جنوب البلاد.

