زعيم ديموقراطي يريد تعليق تعيينات ترامب القضائية بعد هبة الطائرة القطرية

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ندد زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر الثلاثاء بتقديم قطر طائرة رئاسية للولايات المتحدة، واصفا ذلك بأنه “فساد خالص”، ومعلنا أنه سيعمل على تعطيل تثبيت جميع الأشخاص الذين اختارهم الرئيس دونالد ترامب لمناصب في وزارة العدل.

وقال السناتور المتحدر من نيويورك في خطاب شاركه مكتبه ومن المقرر أن يلقيه في المجلس الثلاثاء “هذا ليس مجرد فساد خالص، بل هو أيضا تهديد خطر للأمن القومي”.

وقد دافع الرئيس الأميركي بشدة الاثنين عن قراره قبول طائرة من نوع بوينغ 747 قدمتها العائلة القطرية الحاكمة للولايات المتحدة، وقدر خبراء قيمتها بحوالى 400 مليون دولار. وقال الرئيس الجمهوري إنه سيكون من “الغباء” رفض مثل هذه الهدية التي يخطط لاستخدامها كطائرته الرئاسية الجديدة.

وكان أعضاء ديموقراطيون في مجلس الشيوخ قد تحدثوا الاثنين عن “تضارب مصالح واضح”، خصوصا وأن الدستور الأميركي يحظر على من يشغلون مناصب عامة قبول الهدايا “من ملك أو أمير أو دولة أجنبية”.

وقال شومر في خطابه “في ضوء هذه الأخبار المزعجة للغاية حول تمويل قطر المحتمل لطائرة الرئاسة الأميركية، والتقارير التي تفيد بأن وزير العدل وافق شخصيا على هذه الصفقة غير الأخلاقية بشكل واضح، فإنني أعلن تعليق تثبيت جميع المعينين في وزارة العدل حتى نتلقى المزيد من الإجابات”.

في الولايات المتحدة، ينص الدستور على ضرورة موافقة مجلس الشيوخ على تعيين الوزراء وغيرهم من كبار المسؤولين.

ورغم أن الديموقراطيين يشكلون الأقلية في هذا المجلس، فإن لديهم وسائل تنظيمية قد تؤدي إلى إبطاء العملية بشكل كبير.

وفي أعقاب الإعلان عن هذه الهدية القطرية، دعا تشاك شومر إلى تشكيل وحدة متخصصة في وزارة العدل “للقيام بعملها والكشف عن جميع أنشطة العملاء الأجانب القطريين داخل الولايات المتحدة والتي يمكن أن تفيد الرئيس ترامب أو منظمته (Trump Organization)”، الشركة القابضة التي يملكها الملياردير الجمهوري.

ودعا الزعيم الديموقراطي أيضا إلى كشف كامل تفاصيل الاتفاق مع قطر، خصوصا ما إذا كانت الدوحة ستكون مسؤولة عن تركيب التجهيزات الأمنية في الطائرة.

وكان السناتور الديموقراطي كريس مورفي قد وعد الاثنين بتعطيل أي مبيعات أسلحة مستقبلية إلى “دولة تعقد صفقات شخصية مباشرة مع ترامب”.

رلي/جك/غ ر