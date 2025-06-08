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زلزال بقوة 6,3 درجات يهز العاصمة الكولومبية بوغوتا

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ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6,3 درجات واستمر عدة ثوان العاصمة الكولومبية في وقت مبكر الأحد، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس والمعهد الجيولوجي الأميركي لرصد الزلازل.

وقال المعهد إن الزلزال وقع في الساعة 9,08 بالتوقيت المحلي قرب مدينة باراتيبوينو في وسط كولومبيا، على بعد نحو 170 كيلومترا شرق بوغوتا.

ولم ترد بعد أنباء عن سقوط ضحايا جراء الزلزال الذي شعر به سكان مدن عدة بينها ميديلين وكالي ومانيزاليس.

وكان الزلزال الذي حدد المعهد الجيولوجي الوطني الكولومبي قوته بـ6,5 درجات، من أشد وأطوال الزلازل التي ضربت العاصمة في السنوات الأخيرة.

واهتزت مبان في بوغوتا وأطلقت صفارات الإنذار في أنحائها وهرع الناس الى الشوارع.

وتجمع العديدون في الحدائق وخارج المباني بملابس النوم، وكان الأهل يحاولون تهدئة الأطفال الخائفين فيما يبحث آخرون عن حيوانات أليفة هربت.

وقالت امرأة مسنة في بوغوتا وهي تحاول النزول على درج، “كان الزلزال قويا للغاية”.

وكان كثيرون يخشون العودة إلى منازلهم.

وقال كارلوس ألبرتو رويز البالغ 54 عاما والذي ترك شقته مع زوجته وابنه وكلبه “كان الأمر مرعبا للغاية”.

وقال فرانسيسكو غونزاليس وهو محامٍ فرّ من منزله أيضا “منذ زمن لم نشعر بمثل هذه الهزة القوية في بوغوتا”.

وأفاد قسم الأمن في بوغوتا على إكس إن فرق الطوارئ تقوم بعملية مسح للمدينة لمعاينة الأضرار وتقديم المساعدة. 

واعلن رئيس بلدية بوغوتا كارلوس فرناندو غالان أنه تم تفعيل جميع وكالات مكافحة الكوارث.

يقع وسط كولومبيا في منطقة ذات نشاط زلزالي مرتفع. وفي عام 1999، ضرب زلزال بقوة 6,2 درجات المنطقة، على مقربة من أنسيرمانويفو، وأودى بحوالى 1200 شخص.

وتقع البلاد على “حلقة النار” بالمحيط الهادئ، وهي قوس من النشاط الزلزالي المكثف حيث تلتقي الصفائح التكتونية، يمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا إلى حوض المحيط الهادئ وصولاً إلى أمريكا الجنوبية.

بور/ح س-ليل-دص/كام

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