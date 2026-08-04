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زيادة كبيرة في أرباح “بي بي” جرّاء ارتفاع أسعار النفظ بسبب حرب الشرق الأوسط

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أعلنت شركة الطاقة البريطانية العملاقة “بي بي” (BP) الثلاثاء أن صافي أرباحها زاد في الربع الثاني من السنة الجارية أكثر من الضعف عما كان عليه في الفترة نفسها من العام الفائت، نتيجة تبعات حرب الشرق الأوسط على أسواق النفط والغاز.

وأظهر بيان أن نتائج “بي بي” المالية ارتفعت من 1,62 مليار دولار بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو من عام 2025 بعد حسم الضرائب إلى 3,91  مليارات دولار في الفترة نفسها من السنة الجارية، في ظل ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري مقارنة بالعام الفائت.

وسجّلت شركات الطاقة الغربية الخمس الكبرى، وهي “بي بي” و”شيفرون” و”إكسون موبيل” و”شِل” و”توتال إنيرجيز” صافي أرباح مجمّعة بلغ نحو 47 مليار دولار في الربع الثاني، نتيجة تضاعف الأرباح على خلفية الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. 

وارتفع إجمالي إيرادات “بي بي” بنسبة 47 في المئة إلى 70 مليار دولار في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، مع تعطّل الإمدادات العالمية من الوقود الأحفوري بسبب الحرب.

بسب/ب ح/ب ق

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