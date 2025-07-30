زيارة مرتقبة للمبعوث الأميركي ويتكوف إلى إسرائيل الخميس

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أفاد مسؤول أميركي وكالة فرانس برس الأربعاء بأن المبعوث الرئاسي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف سيزور إسرائيل الخميس “لمناقشة الخطوات التالية” بشأن غزة.

تابع ويتكوف المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والتي أعلن تعثرها في 24 تموز/يوليو.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في اليوم التالي “نحن، مع حلفائنا الأميركيين، ندرس خيارات أخرى لاستعادة رهائننا”.

وصرح مسؤول أميركي لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته بأن “المبعوث الخاص ويتكوف سيتوجه إلى إسرائيل الخميس حيث سيلتقي مسؤولين لمناقشة الخطوات التالية في معالجة الوضع في غزة”.

على مدى أكثر من 21 شهرا من القتال، تمسك كل من إسرائيل وحماس بمواقفه، ما حال دون تحويل هدنتين قصيرتي الأمد إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وتعتبر إسرائيل أن تفكيك قدرات حماس العسكرية والحكومية أمر غير قابل للتفاوض، في حين تطالب الحركة الفلسطينية بضمانات جدية بشأن وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية، والتدفق الحر للمساعدات إلى غزة.

وأسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية عن مقتل 60138 شخصا على الأقل في غزة، معظمهم من المدنيين، وفق أرقام وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

وأدى هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 والذي أشعل فتيل الحرب إلى مقتل 1219 شخصا معظمهم من المدنيين، وفقا لإحصاء لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

من بين 251 رهينة تم احتجازهم خلال الهجوم، لا يزال 49 في غزة، و27 منهم يقول الجيش الإسرائيلي إنهم قضوا.

بور-لمى/ح س/ب ق