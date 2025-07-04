زيلينسكي وترامب يبحثان حماية الأجواء الأوكرانية بعد هجوم واسع بمسيرات روسية

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة أنه اتفق مع نظيره الأميركي دونالد ترامب خلال مكالمة هاتفية على “تعزيز حماية” الأجواء الأوكرانية بعد أوسع هجوم بمسيّرات نفذته روسيا منذ بدء الحرب في شباط/فبراير 2022.

يأتي ذلك بعدما أعلن الكرملين الجمعة انه من غير الممكن حاليا أن يحقق أهدافه في هجومه المستمر على أوكرانيا عبر “الوسائل الدبلوماسية”، وبالتالي سيواصل عملياته ضد عدو يواجه صعوبات ميدانية.

وقال زيلينسكي عبر تلغرام “تطرقنا الى الاحتمالات على صعيد الدفاع الجوي واتفقنا على العمل معا لتعزيز حماية مجالنا الجوي”، متحدثا عن “محادثة معمقة”.

– “أي تقدم” –

ولم يقدم الرئيس الأوكراني أي تفاصيل، في وقت لا تزال تشهد البلاد ضربات روسية بسبب افتقارها إلى أنظمة دفاع جوي تغطي كامل أراضيها بشكل فعال.

ويأتي ذلك غداة اتصال هاتفي بين ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، انتهى بدون أي إعلان هام بشأن تسوية النزاع.

وفي اشارة إلى تعطل محادثات السلام رغم استئنافها في أيار/مايو، أقرّ الرئيس الأميركي الخميس بعدم احراز “أي تقدم” خلال اتصاله مع بوتين.

ولم يُعلن عن الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين الروس والأوكرانيين، بعد شهر من آخر اجتماع لم يثمر أي نتيجة في تركيا.

وتطالب روسيا كييف خصوصا بالتخلّي عن أربع مناطق تحتلّها موسكو جزئيا، فضلا عن شبه جزيرة القرم التي ضمّتها بقرار أحادي في 2014، بالإضافة إلى تخلّي أوكرانيا عن فكرة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو). وتعتبر أوكرانيا هذه المطالب غير مقبولة.

وأكد الرئيس الروسي مرارا لنظيره الأميركي أن موسكو “لن تتخلّى عن أهدافها”.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الجمعة “ما دام ذلك يبدو متعذرا، سنواصل العملية الخاصة” في أوكرانيا.

– “عنف وأرق” –

وليلا، أطلقت روسيا 550 مقذوفا باتّجاه أوكرانيا، من بينها 539 مسيّرة وصواريخ بعضها بالستي. واستهدفت العاصمة كييف خصوصا، فضلا عن دنيبرو (وسط) وسومي (شمال) وخاركيف (شمال شرق) وتشيرنيغيف (شمال)، بحسب سلاح الجو الأوكراني.

وقال زيلينسكي إن “الليل اتسم بالعنف والأرق. واستهدف الهجوم العاصمة بشكل رئيسي” مشيرا إلى إصابة 23 شخصا على الأقلّ.

وأكّد الناطق باسم الجيش الأوكراني يوري إيغنات أن روسيا استخدمت “أكبر عدد” من المسيّرات في هجوم واحد منذ اندلاع الحرب في شباط/فبراير 2022.

وأعلنت أوكرانيا إسقاط 270 مقذوفا وتحييد 208 بالتشويش الإلكتروني. واكد الجيش الروسي استهداف مطار عسكري ومصفاة نفط.

وأفادت السلطات باندلاع عشرات الحرائق بفعل الضربات، خصوصا في كييف.

وتسبّب القصف بتضرّر مبنى للسفارة البولندية في كييف، بحسب ما أفادت وارسو.

وفي سياق هذه الضربات الروسية المتزايدة، أعلنت ألمانيا أنها تُجري “مباحثات مكثفة” حول إمكان شراء منظومات باتريوت للدفاع الجوي من الولايات المتحدة لصالح أوكرانيا.

وأعلنت الولايات المتحدة، الداعم العسكري الأكبر لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 2022، الثلاثاء تعليق إرسال شحنات أسلحة معينة إلى كييف تشمل صواريخ لمنظومة “باتريوت” للدفاع الجوي.

– “مخيف جدا” –

وكما يحصل عند كلّ هجوم روسي كبير، توافد سكان في العاصمة إلى محطات المترو للاحتماء فيها ليلا، وفق مشاهدات مراسلي وكالة فرانس برس. ووضعوا فرشات على الأرض أو فتحوا كراسي قابلة للطيّ أو جلسوا على المقاعد الحجرية في المحطّة.

وكشف تيمور الذي يقطن كييف أنه نزل إلى الطابق السفلي مع باقي سكّان مبناه للاحتماء من القصف.

وقال لوكالة فرانس برس “كان الوضع مخيفا، مخيفا جدّا… لم نر شيئا من هذا القبيل في السابق. ولم نسمع هذا العدد من الانفجارات من قبل. كان الهجوم الأكثر عنفا الذي شهدته منذ إقامتي هنا”.

وفي الأراضي التي تحتلها روسيا، قتل اربعة أشخاص الجمعة في ضربات نفذتها أوكرانيا في منطقة دونيتسك، وفق السلطات الاقليمية التي عينتها موسكو.

وفي مقابل تخلي الولايات المتحدة عن مساعدة أوكرانيا، يستمر الأوروبيون في إظهار دعمهم لكييف، رغم قدرات صناعية عسكرية محدودة.

ةيرأس رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس اجتماعا للدول “المتطوعة” عبر الفيديو من قاعدة نورثوود الجوية قرب لندن لتعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا في مواجهة روسيا.

إلى ذلك، أعلنت القوّات الروسية الجمعة أنها سيطرت على بلدة جديدة في الشرق الأوكراني.

كذلك كشف الجيش الروسي عن عملية جديدة لتبادل الأسرى مع أوكرانيا مشيرا إلى أنها جزء من الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين موسكو وكييف خلال محادثات في إسطنبول الشهر الماضي.

بور-برو-بوب/م ن-ريم/ب ق