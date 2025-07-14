زيلينسكي يشيد بلقاء “مثمر” مع المبعوث الأميركي في كييف

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين، أنّه عقد اجتماعا “مثمرا” في كييف مع المبعوث الأميركي كيث كيلوغ، معربا عن شكره لدونالد ترامب على “دعمه” غداة إعلان الرئيس الأميركي أنّ الولايات المتحدة سترسل منظومات دفاع جوي من طراز “باتريوت” إلى أوكرانيا.

وأكد ترامب أنّه سيصدر “بيانا مهما… بشأن روسيا” الاثنين.

وأعرب زيلينسكي عن “امتنانه” لترامب لـ”مؤشرات الدعم المهمة والقرارات الإيجابية بين بلدَينا”.

وكان بذلك يشير الى إعلان ترامب إرسال المزيد من منظومات “باتريوت” إلى أوكرانيا لمواجهة الغزو الروسي الذي بدأ قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وأكد زيلينسكي أنّه عقد لقاء “مثمرا” الإثنين مع كيلوغ تخلّله بحث في المساعدات في المجال الدفاعي والعقوبات على روسيا.

وكتب الرئيس الأوكراني على منصات التواصل الاجتماعي “ناقشنا السبيل إلى السلام وما يمكننا القيام به عمليا ليكون (السلام) أقرب”.

وأشار إلى أنّ ذلك يشمل “تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية، والإنتاج المشترك، وشراء الأسلحة بالتعاون مع أوروبا، إضافة إلى العقوبات على روسيا” وعلى داعميها.

وتدفع أوكرانيا، كما العديد من أعضاء الكونغرس الأميركي بمن فيهم جمهوريون مقربون من ترامب، الرئيس الأميركي لفرض عقوبات جديدة على موسكو.

ومع أنّ ترامب رفض ذلك حتى الآن مشيرا إلى أنه يريد إعطاء فرصة للدبلوماسية، إلا أنّه أعرب مرارا في الأيام الأخيرة عن استيائه من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وألمح الأحد إلى أنه قد يشدد العقوبات على موسكو.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، عمل ترامب على إعادة التواصل مع بوتين وتفاوض معه بشكل مباشر لإنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في شباط/فبراير 2022.

لكن العملية الدبلوماسية تعثرت بعد إجراء محادثات بين كييف وموسكو في مدينة اسطنبول التركية. وتؤشر تصريحات الرئيس الأميركي الى أنه ضاق ذرعا بنظيره الروسي، وهو أعرب الأسبوع الماضي عن “خيبة أمله” منه.

وبعد أسبوعين فقط من إعلان واشنطن تعليق إرسال بعض شحنات الأسلحة إلى كييف، قال ترامب الأحد إنّه سيتمّ تسليم أوكرانيا أنظمة باتريوت، مؤكدا أنّها في “أمس الحاجة إليها”.

وفي إطار تراجعه عن وقف شحنات الأسلحة، أعلن البيت الأبيض أنّ الصفقات الجديدة تتضمن قيام حلف شمال الأطلسي بدفع أموال للولايات المتحدة مقابل بعض الأسلحة التي سيرسلها لأوكرانيا.

والأحد، قال ترامب الذي يستقبل الأمين العام للحلف مارك روته في البيت الأبيض الإثنين، “سنرسل لهم في الأساس قطعا متنوعة من المعدات العسكرية المتطورة ولكنهم سيدفعون لنا مقابلها 100 في المئة”.

– “عاجزون” –

في شرق أوكرانيا الذي يشهد تصعيدا في القتال، قال الجندي أديسترون (29 عاما) إنّه “سعيد للغاية” لأنّ بلاده ستحصل قريبا على المزيد من أنظمة باتريوت، التي أكد أنّها فعّالة في حماية المدنيين والعسكريين.

وقال لوكالة فرانس برس “بدونها، نحن عاجزون. لذا، يا سيد ترامب، أعطنا المزيد منها، المزيد من الباتريوت”.

وقال جندي آخر يقدّم نفسه باسم غريزلي (29 عاما) “خير أن تأتي متأخرا من ألا تأتي أبدا”، مضيفا “بفضل أنظمة باتريوت التي يقدّمونها إلينا، ستصبح عائلاتنا أكثر أمانا”.

وكثّفت روسيا ضرباتها الجوية على أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة، حيث ترفع موسكو في الآونة الأخيرة من عدد الصواريخ والمسيّرات التي تطلقها، لتسجل مستويات قياسية متصاعدة.

ووفق سلاح الجو الأوكراني، فقد أطلقت روسيا ليل الأحد الإثنين 136 مسيّرة وأربعة صواريخ على الأراضي الأوكرانية.

في الأثناء، يواصل الجيش الروسي تقدّمه الميداني.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الإثنين السيطرة على قريتين أوكرانيتين. وتقع إحداهما، ماياك، في منطقة دونيتسك (شرق)، بينما تقع الأخرى، مالينيفكا، في منطقة زابوريجيا الجنوبية.

بموازاة ذلك، أسفرت الهجمات عن مقتل ثلاثة مدنيين الإثنين في منطقتي خاركيف وسومي الحدوديتين مع روسيا في شمال شرق أوكرانيا، وفقا للسلطات المحلية.

إلى ذلك، اقترح زيلينسكي الاثنين تعيين وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو رئيسة للوزراء، في تعديل سياسي كبير في البلاد.

اكس/الح-ناش/كام