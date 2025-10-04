زيلينسكي يعلن عن 30 إصابة في هجوم روسي بمسيرة على محطة قطارات

afp_tickers

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت عن إصابة ما لا يقل عن 30 شخصا بجروح إثر هجوم روسي “وحشي” بمسيرة على محطة قطارات في شوستكا في منطقة سومي بشمال شرق أوكرانيا.

واستهدفت القوات الروسية مرارا البنى التحتية للسكك الحديد منذ بدء غزو أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وكتب زيلينسكي على إكس “علمنا في الوقت الحاضر بوقوع ما لا يقل عن ثلاثين ضحية” بين ركاب وموظفين في السكك الحديد، مرفقا المنشور بمقطع فيديو يظهر عربة قطار مشتعلة ومحطمة.

وتابع “لا يمكن أن يجهل الروس أنهم يضربون مدنيين”.

ويبعد الموقع المستهدف حوالى خمسين كلم عن الحدود الروسية.

كما أدت موجة من الهجمات الليلية الروسية إلى انقطاع الكهرباء عن حوالى خمسين ألف منزل في منطقة تشرنيغيف في شمال أوكرانيا.

في المقابل، أعلن الجيش الأوكراني أنه ضرب مصفاة نفطية مهمة في منطقة لينينغراد بشمال غرب روسيا.

وتوعدت كييف بتكثيف هجماتها بالمسيرات البعيدة المدى على منشآت الطاقة الروسية معتبرة ذلك ردا مشروعا على الهجمات الروسية اليومية على مدنها ومنشآت الكهرباء.

بور/دص/ص ك