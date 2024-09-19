ستارلينك تعلن إطلاق خدمتها للإنترنت الفضائي في اليمن مثيرة غضب الحوثيين

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أعلنت شركة “ستارلينك” المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، إطلاق خدمتها للإنترنت الفضائي في اليمن الذي يصبح بذلك أول بلد في الشرق الأوسط يحصل على هذه الخدمة، الأمر الذي انتقده المتمردون اليمنيون بشدة.

وكتبت الشركة على منصة “إكس” فجر الأربعاء: “ستارلينك متوفر الآن في اليمن!”.

وتُظهر خريطة على الموقع الرسمي للشركة أن اليمن الذي يشهد نزاعا منذ 2014، هو البلد الوحيد في الشرق الأوسط الذي تتوفر فيه خدمة “ستارلينك”.

ونظام “ستارلينك” الذي يتصل بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية تابع لشركة “سبايس إكس” المملوكة لأثرى أثرياء العالم إيلون ماسك، وتنتشر خدماته في البلدان التي تعاني حروبا وتتأثر فيها خدمات الاتصالات والإنترنت.

وفي السادس من آب/أغسطس، أقرّت الحكومة اليمنية إطلاق الخدمة، وفق ما أفادت وكالة أنباء “سبأ نيو” الرسمية حينها. وقالت إن ذلك سيحصل “من خلال نقاط بيع المؤسسة الموزعة” التي ستقدم “كافة الخدمات من بيع الأجهزة وتفعيلها وتسديد رسوم الاشتراك بأسعار مناسبة وتقديم خدمات أخرى منها الدعم الفني المباشر”.

وتتيح شبكة “ستارلينك” المتصلة بأقمار اصطناعية ذات مدار أرضي منخفض، توفير الانترنت السريع في مناطق نائية أو مواقع تعطلت فيها البنية التحتية لخدمة الاتصالات العادية.

ويعاني اليمن المترامي الأطراف من تردي البنى التحتية وخدمات الاتصالات، بعد عشر سنوات من نزاع بين الحكومة اليمنية المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على مساحات شاسعة في شمال البلاد بينها العاصمة صنعاء. وأدت الحرب إلى مقتل مئات الآلاف وتسببت بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وهنأت السفارة الأميركية في اليمن عبر إكس، اليمن بالحصول على الخدمة معتبرة أن “هذا الإنجاز يوضح كيف يمكن للتكنولوجيا أن تفتح فرصا جديدة وتدفع عجلة التقدم”.

لكنّ الحوثيين الذين تستهدفهم الولايات المتحدة بضربات منذ كانون الثاني/يناير ردا على هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر، انتقدوا منشور السفارة الأميركية وأعربوا عن استيائهم من إطلاق الخدمة.

وانتقد العضو في المكتب السياسي لحركة “أنصار الله” (الحوثيين) محمد البخيتي على إكس، إعلان السفارة الأميركية معتبرا أنه يؤكد علاقة إطلاق ستارلينك “بالحرب التي تشنها أمريكا على اليمن مما يهدد بتوسيع رقعة الصراع لتطال مدارات الفضاء الخارجي لأول مرة في التاريخ”.

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر، يشنّ الحوثيون هجمات بالصواريخ والمسيّرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة فيه.

وفي كانون الثاني/يناير، شنّت الولايات المتحدة وبريطانيا غارات على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في مناطق سيطرتهم في محاولة لردعهم. وينفّذ الجيش الأميركي بين حين وآخر، ضربات بشكل منفرد. ومذاك، بدأ الحوثيون باستهداف السفن التي يشتبهون في أنها مرتبطة بهذين البلدين.

واعتبر مصدر بوزارة الاتصالات في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، حسب ما نقلت عنه وكالة أنباء “سبأ” التابعة للحوثيين، أن إطلاق الخدمة “يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي اليمني ويقوّض القدرة على حماية خصوصية المواطنين وبياناتهم”، محذرا المواطنين من استخدامها.

وأوضح كبير محللي الشرق الاوسط في مجموعة “نافانتي” الأميركية محمد الباشا أن سلطات الحوثيين “تسيطر حاليا على مزود الانترنت في اليمن وتفرض عليه رقابة شديدة”.

بور-أم/نور