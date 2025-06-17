ستارمر: ترامب لم يشر إلى أن أمريكا على وشك الدخول في الصراع بين إيران وإسرائيل

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(رويترز) – قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الثلاثاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يشر بأي شكل إلى أن الولايات المتحدة على وشك التدخل في الصراع بين إسرائيل وإيران.

وأضاف للصحفيين خلال قمة مجموعة السبع في كندا “لا يوجد ما يشير إلى نية الرئيس (الأمريكي) التدخل في هذا الصراع، بل على العكس، كان بيان مجموعة السبع يتناول التهدئة”.

وعبرت دول مجموعة السبع عن دعمها لإسرائيل في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الاثنين، ووصفت إيران بأنها مصدر عدم استقرار في الشرق الأوسط، وحث قادة مجموعة السبع على التهدئة في المنطقة الأوسع.