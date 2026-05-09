ستارمر يتعهّد “الاستماع إلى الناخبين” بعد نكسة حزبه في الانتخابات المحلية

afp_tickers

6دقائق

تعهّد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر السبت “الاستماع إلى الناخبين”، غداة انتخابات إقليمية ومحلية مُني حزب العمال فيها بهزيمة كبيرة.

بعدما دعم الناخبون المحبطون اليمين المتطرف والأحزاب القومية في انتخابات الخميس، بدا أركان مجلس الوزراء موحدين خلف ستارمر، لكن اثنين من المشرّعين العماليين حثاهم على اتخاذ إجراء حاسم بشأن قيادته.

في اسكتلندا، رجح زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي جون سويني أن يفوز حزب الإصلاح المناهض للهجرة في الانتخابات العامة المقبلة.

ودعا إلى إتاحة الفرصة لإجراء استفتاء آخر على الاستقلال لحماية اسكتلندا من تأثيرات فوز الحزب اليميني المتطرف.

انتخابات الخميس هي أكبر اختبار انتخابي لستارمر منذ أطاح حزب العمال بحزب المحافظين في عام 2024.

وكتب ستارمر في مقال بصحيفة “ذي غارديان” أنّ “الدرس الجيّد الذي يُستخلص هو الاستماع إلى الناخبين”، مؤكدا أنّ ذلك “لا يعني الانحياز إلى اليمين أو اليسار”.

وحقق حزب الإصلاح، بقيادة السياسي الشعبوي نايجل فاراج، مكاسب في أنحاء إنكلترا واسكتلندا وويلز، رغم أن الأحزاب الاسكتلندية والويلزية حصلت على الحصة الأكبر من المقاعد في الانتخابات.

بعد فرز جميع الأصوات تقريبا، جاءت النتائج قاتمة بالنسبة الى حزب العمال.

وقال النائب العمالي كلايف بيتس لإذاعة بي بي سي “أعتقد أن هناك الآن مسؤولية تقع على عاتق مجلس الوزراء للتحدث مع كير والاعتراف، كما يتضح من خلال التواصل المباشر مع الناس، بأن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر إلى الأبد”.

وأضاف “لا بد من وجود جدول زمني. لا بد من وجود طريقة لإدخال قائد جديد بطريقة مناسبة وبناءة خلال الأشهر القليلة المقبلة”.

– “أخطاء” –

بيتس لا يعد من منتقدي ستارمر المعتادين، لكنه من بين العديد من المشرعين العماليين الذين اقترحوا عليه علنا الاستقالة أو وضع جدول زمني للتنحي.

بدورها، قالت النائبة كاثرين ويست لبي بي سي إنه إذا لم يتحدى أحد وزراء الحكومة ستارمر بحلول الاثنين، فإنها ستحاول أن تتحداه بنفسها على القيادة، وهي خطوة قد تفتح الباب أمام آخرين.

لكن ستارمر أكد رغبته البقاء في المنصب، مع إقراره بأن حزبه فشل في الحفاظ على ثقة الجمهور في إحداث التغيير.

وكتب في مقاله أن حكومته “ارتكبت أخطاء لا داعي لها” وفشلت في منح الجمهور “الأمل”.

ومن المتوقع أن يحاول إعادة تثبيت قيادته في خطاب هام الاثنين.

كما أنه على موعد مهم الأربعاء مع خطاب الملك تشارلز الثالث أمام مجلس العموم، والذي سيتطرق فيه تفصيلا الى مشاريع القوانين التي تعدها الحكومة للدورة البرلمانية المقبلة.

واستعان ستارمر السبت بالشخصيتين البارزتين في الحزب هارييت هارمان ورئيس الوزراء الأسبق غوردن براون، من خلال منحهما أدوارا استشارية.

لكن روبرت فورد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة مانشستر، أكد لوكالة فرانس برس أن التاريخ السياسي لا يصب في صالح بقاء ستارمر.

وقال “لا يوجد أي مثال على الإطلاق على رئيس وزراء تعافى من تصنيفات استطلاعات الرأي الحالية”.

– استفتاء على الاستقلال –

تُعد نتائج الانتخابات كارثية لحزب العمال لا سيما في ويلز، حيث خسر حكومة الإقليم لأول مرة منذ إنشاء البرلمان في كارديف قبل 27 عاما.

وتصدر النتائج حزب بلايد سيمرو القومي الذي يريد استقلال ويلز على المدى الطويل، يليه حزب الإصلاح وحزب العمال ثالثا.

أما في اسكتلندا، فبقي الحزب الوطني الاسكتلندي أكبر حزب في البرلمان في إدنبره، لكنه فشل في تأمين الغالبية المطلقة بعدما فاز بستة مقاعد أقل مقارنة بحصيلته عام 2021.

وقال رئيس وزراء الإقليم جون سويني إن “نايجل فاراج يندفع الآن نحو داونينغ ستريت، واحتمال تشكيل حكومة بقيادة الإصلاح هو الأرجح”.

وشدد “نحن بحاجة إلى الحماية التي يوفرها الاستقلال من التأثير الناتج من انتخاب حكومة بقيادة فاراج”.

في إنكلترا، حصد حزب الإصلاح ما يقرب من 1500 من أصل 5000 مقعد في المجالس المحلية، كما حقق حزب الخضر أداء جيدا بعدما حصد أكثر من 500 مقعد.

وخسر حزب العمال ما يقرب من 1400 مقعد في المجالس المحلية، رغم أن نتائجه في لندن لم تكن بالسوء الذي كان متوقعا.

مهك/رك-ح س/ب ق