ستة قتلى بغارة إسرائيلية على مقر لهيئة إسعاف تابعة لحزب الله في قلب بيروت

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قتل ستة أشخاص، وفق وزارة الصحة اللبنانية، في غارة إسرائيلية استهدفت ليل الأربعاء-الخميس مقرا لهيئة إسعاف تابعة لحزب الله في قلب بيروت وأعقبت سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية، على ما أفاد مصدر مقرب من الحزب وكالة فرانس برس.

وقال المصدر “استهدفت غارة إسرائيلية مقرا للهيئة الصحية الاسلامية التابعة لحزب الله” في محلة الباشورة في بيروت، في ضربة هي الأقرب إلى وسط بيروت منذ بدء التصعيد.

واكد مسؤول من الهيئة الصحية الإسلامية لفرانس برس في وقت لاحق أنّ الغارة “استهدفت مركز الدفاع المدني التابع للهيئة وأوقعت الطاقم بين قتيل وجريح”، من دون تحديد عددهم.

وأسفرت الغارة وفق وزارة الصحة عن “مقتل ستة أشخاص وإصابة 7 آخرين” بجروح.

ويقع المقر المستهدف في حي سكني مكتظ على مشارف وسط بيروت التجاري حيث مقر رئاسة الحكومة.

وأحدثت الغارة دويا قويا في المنطقة التي هرع إليها عدد من سيارات الإسعاف، بحسب ما أفاد مراسلو فرانس برس في العاصمة اللبنانية.

وأعقبت هذه الغارة سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت ليل الأربعاء، في ثالث استهداف لهذا المعقل الأساسي لحزب الله في أقلّ من 24 ساعة.

ولم ترد على الفور معلومات عن سقوط ضحايا في تلك الغارات.

ومنذ أيام، تنفّذ إسرائيل غارات جوية عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية وجنوب لبنان وشرقه، وهي مناطق تعتبر معاقل أو مناطق نفوذ لحزب الله.

كما نفّذت إسرائيل بضع غارات داخل العاصمة اغتالت فيها شخصيات من حزب الله أو قادة في فصائل حليفة له.

وقتل 46 شخصا وأصيب 85 بجروح جراء غارات إسرائيلية استهدفت الأربعاء مناطق مختلفة من لبنان، على ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.

ستر-جوص-هت/بم