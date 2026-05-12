The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

سفير أمريكا: إسرائيل أرسلت للإمارات بطارية قبة حديدية

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

القدس 12 مايو أيار (رويترز) – قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي اليوم الثلاثاء إن إسرائيل أرسلت بطارية من نظام القبة الحديدية وأفرادا لتشغيل منظومة الدفاع الجوية إلى الإمارات.

وقال هاكابي في فعالية بتل أبيب “أرسلت إسرائيل (إلى الإمارات) بطاريات من نظام القبة الحديدية وطاقما لمساعدتها في تشغيلها. لماذا؟ لأن هناك علاقة استثنائية بين الإمارات وإسرائيل مبنية على اتفاقيات إبراهيم”، في إشارة إلى اتفاقية 2020 التي أقامت بموجبها إسرائيل علاقات مع الإمارات.

وأفاد مصدر مطلع لرويترز بأن إسرائيل أرسلت منظومات دفاع جوي إلى الإمارات لمساعدتها في الدفاع ضد هجمات إيران خلال الحرب.

واستهدفت إيران الإمارات أكثر من أي دولة أخرى منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران في 28 فبراير شباط، واستمرت في شن هجمات خلال الهدنة الحالية.

وقال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي في 17 مارس آذار إن هجمات إبران على جيرانها العرب ستعزز العلاقات بين إسرائيل والدول العربية التي تربطها بها علاقات دبلوماسية.

(إعداد دعاء محمد وبدور السعودي للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية