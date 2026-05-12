سفير أمريكا: إسرائيل أرسلت للإمارات بطارية قبة حديدية

reuters_tickers

2دقائق

القدس 12 مايو أيار (رويترز) – قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي اليوم الثلاثاء إن إسرائيل أرسلت بطارية من نظام القبة الحديدية وأفرادا لتشغيل منظومة الدفاع الجوية إلى الإمارات.

وقال هاكابي في فعالية بتل أبيب “أرسلت إسرائيل (إلى الإمارات) بطاريات من نظام القبة الحديدية وطاقما لمساعدتها في تشغيلها. لماذا؟ لأن هناك علاقة استثنائية بين الإمارات وإسرائيل مبنية على اتفاقيات إبراهيم”، في إشارة إلى اتفاقية 2020 التي أقامت بموجبها إسرائيل علاقات مع الإمارات.

وأفاد مصدر مطلع لرويترز بأن إسرائيل أرسلت منظومات دفاع جوي إلى الإمارات لمساعدتها في الدفاع ضد هجمات إيران خلال الحرب.

واستهدفت إيران الإمارات أكثر من أي دولة أخرى منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران في 28 فبراير شباط، واستمرت في شن هجمات خلال الهدنة الحالية.

وقال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي في 17 مارس آذار إن هجمات إبران على جيرانها العرب ستعزز العلاقات بين إسرائيل والدول العربية التي تربطها بها علاقات دبلوماسية.

(إعداد دعاء محمد وبدور السعودي للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )