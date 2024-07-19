سلطات بنغلادش تفرض حظرا للتجول وتنشر الجيش لحفظ الأمن

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أعلن مكتب رئيسة وزراء بنغلادش الشيخة حسينة الجمعة فرض حظر للتجول في كل أنحاء البلاد ونشر قوات الجيش لحفظ الأمن بعد أيام من الاحتجاجات الطالبية الدامية.

وقال المتحدث باسم مكتب رئيسة الوزراء نعيم الإسلام خان لوكالة فرانس برس إن “الحكومة قررت فرض حظر للتجول ونشر الجيش لمساعدة السلطات المدنية”.

وأسفرت الاضطرابات هذا الأسبوع عن مقتل 105 أشخاص، وفق إحصاء لوكالة فرانس برس بالاستناد إلى بيانات المستشفيات، كما أن التظاهرات الطالبية باتت تشكل تهديدا غير مسبوق لحكم الشيخة حسينة المستمر منذ 15 عاما.

وفي وقت سابق الجمعة، اقتحم متظاهرون في بنغلادش سجنا وأطلقوا سراح مئات من نزلائه قبل أن يضرموا النار في المبنى، بينما سعت الشرطة لقمع التظاهرات التي عمت البلاد وخصوصا في العاصمة دكا رغم فرضها حظرا على التجمعات.

واقتحم طلاب متظاهرون سجنا في منطقة نارسينغدي بوسط البلاد وحرروا مجموعة من نزلائه قبل أن يضرموا النار فيه، بحسب ما أفاد ضابط شرطة لوكالة فرانس برس طلب عدم كشف هويته.

وقال الضابط “لا أعلم عدد السجناء، لكنه قد يكون بالمئات”.

واتخذت شرطة دكا إجراء بحظر جميع التجمعات العامة لهذا اليوم للمرة الأولى منذ بدء الاحتجاجات، في محاولة لمنع يوم آخر من العنف.

وقال قائد الشرطة حبيب الرحمن لوكالة فرانس برس “حظرنا جميع التجمعات والمواكب والتجمعات العامة في دكا اليوم”، مضيفا أن هذه الخطوة ضرورية لضمان “السلامة العامة”.

ولم يمنع ذلك جولة أخرى من المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في أنحاء المدينة التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، على الرغم من حجب الإنترنت بهدف منع المحتجين من تنظيم تجمعات.

– استقالة –

وقال سروار توشار الذي أصيب عندما فرقت الشرطة بعنف تظاهرة في العاصمة كان يشارك فيها، لوكالة فرانس برس “احتجاجنا سيستمر”.

أضاف “نريد استقالة الشيخة حسينة على الفور. الحكومة مسؤولة عن عمليات القتل”.

وكان إطلاق الشرطة النار سببا في أكثر من نصف الوفيات المبلغ عنها هذا الأسبوع، بناء على توصيفات أعطاها موظفو المستشفى لوكالة فرانس برس.

الخميس، اتهمت الشرطة في بيان “الكفار” بـ”إحراق وتخريب وتدمير” مبان رسمية بما في ذلك مبنى التلفزيون الحكومي “بي في تي”، بعد انقطاع “شبه كامل” للإنترنت في جميع أنحاء البلاد.

وقال المتحدث باسم شرطة دكا فاروق حسين لوكالة فرانس برس إن “مئة شرطي أصيبوا خلال الاشتباكات” الخميس كما تم “إحراق نحو خمسين مركزا للشرطة”.

وأضاف أن الشرطة اعتقلت أحد قادة المعارضة الرئيسيين في دكا روح الكبير رضوي أحمد، زعيم الحزب القومي البنغلادشي، بدون تقديم تفاصيل عن أسباب اعتقاله.

وأشار حسين الى أنه “يواجه مئات القضايا”، بدون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وتهدف التظاهرات شبه اليومية التي انطلقت مطلع تموز/يوليو إلى إنهاء نظام الحصص في القطاع العام الذي يخصص أكثر من نصف الوظائف لمجموعات محددة خاصة لأبناء قدامى المحاربين في حرب التحرير ضد باكستان عام 1971.

ويطالب الطلاب بالتوظيف على أساس الجدارة، معتبرين أن هذا النظام يعطي الأفضلية لأبناء أنصار رئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي تحكم البلاد منذ عام 2009 ويتهمها المعارضون بالرغبة في القضاء على كل المعارضة لتعزيز سلطتها.

وتتهم جماعات حقوق الإنسان حكومة الشيخة حسينة بإساءة استخدام مؤسسات الدولة لتعزيز قبضتها على السلطة، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء لنشطاء المعارضة.

وأمرت إدارتها هذا الأسبوع بإغلاق المدارس والجامعات إلى أجل غير مسمى في الوقت الذي كثفت فيه الشرطة جهودها للسيطرة على الوضع المتدهور في مجال القانون والنظام.

– منع أي اتصالات –

وتكثف الحراك في الأيام الماضية واندلعت اشتباكات في عدة مدن بينما هاجمت شرطة مكافحة الشغب الطلاب الذين أقاموا حواجز بشرية على المحاور الرئيسية.

وقال الطلاب إنهم عازمون على مواصلة الاحتجاجات على الرغم من إلقائها خطابا وطنيا عبر محطة الإذاعة الحكومية المتوقفة حاليا، سعيا لتهدئة الاضطرابات.

وأمرت السلطات هذا الأسبوع بإغلاق المدارس والجامعات إلى أجل غير مسمى مع تدهور الوضع.

وذكرت قناة اندبندنت التلفزيونية أن ما يقرب من نصف مقاطعات بنغلادش البالغ عددها 64 شهدت اشتباكات الخميس.

ولا تزال خدمة الإنترنت مقطوعة في البلاد وفقا لمنظمة نيتبلوكس للدفاع عن حرية النفاذ للشبكة الالكترونية ومقرها لندن.

وكتبت المنظمة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي “إن الاضطرابات تمنع العائلات من التواصل وتقوض الجهود لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان”.

سا/ليل-سام-ب ق/ح س