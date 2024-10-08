سلطات فلوريدا تدعو السكان الى الاجلاء جراء الاعصار ميلتون: “مسألة حياة او موت”

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كثفت السلطات الأميركية الثلاثاء دعواتها للسكان بضرورة الإجلاء قبل وصول الإعصار ميلتون “الخطير للغاية” ويتوقع أن يصل إلى اليابسة ليل الأربعاء الخميس وقد يكون “أسوأ عاصفة” تضرب شبه الجزيرة “في قرن” بحسب جو بايدن.

وأعلن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس الثلاثاء أن “شبه جزيرة فلوريدا بأكملها التي تأثرت بمرور الإعصار هيلين المدمر قبل عشرة أيام تخضع إما لشكل من أشكال المراقبة أو الإنذار”.

وحذر المركز الوطني الأميركي للأعاصير من أن ميلتون “إعصار خطير للغاية” من الفئة الرابعة على مقياس سافير-سيمبسون بعد أن تم تصنيفه سابقا ضمن الفئة الخامسة، وهي الأعلى.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء على هامش اجتماع مع مستشاريه في البيت الأبيض لتقييم الاستعدادات إن الاعصار ميلتون قد يكون “أسوأ عاصفة تشهدها فلوريدا منذ قرن”.

وقال لسكان ثالث أكبر ولاية من حيث عدد السكان في الولايات المتحدة “عليكم الإجلاء الآن، إنها مسألة حياة أو موت”.

وحذت نائبته كامالا هاريس حذوه من خلال مطالبة السكان “بأخذ نداءات المسؤولين المحليين على محمل الجد”.

وتوجهت المرشحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر على شبكة “أي بي سي”، إلى سكان فلوريدا بالقول “أنتم أناس صامدون وعانيتم كثيرا، لكن الأمر سيكون مختلفا هذه المرة”.

والدليل على خطورة الوضع اعلان البيت الأبيض الثلاثاء أن الرئيس الأميركي لن يتوجه كما هو مخطط في نهاية الأسبوع إلى ألمانيا ثم إلى أنغولا.

– “خطر الموت” –

ومن المتوقع أن يصل الإعصار، الذي يتجه من جنوب غرب إلى شمال شرق خليج المكسيك، إلى اليابسة في فلوريدا ليل الأربعاء الخميس.

قبل ذلك حذر المركز الوطني للأعاصير من توقع حدوث “أمواج مدمرة” و”عاصفة قاتلة” الثلاثاء على طول الساحل الشمالي لشبه جزيرة يوكاتان المكسيكية.

ويقول العلماء إن تغير المناخ يجعل تكثيف وتيرة العواصف سريعا أكثر احتمالا ويزيد من خطر حدوث أعاصير أكثر قوة بسبب ارتفاع درجة حرارة مياه البحار والمحيطات.

ظلت درجات الحرارة في شمال المحيط الأطلسي تتقلب بشكل مستمر لأكثر من عام، وفقا للبيانات الصادرة عن المرصد الأميركي لأحوال الطقس.

وقالت جاين كاستور رئيسة بلدية مدينة تامبا الكبرى لشبكة سي إن إن الاثنين “كان الإعصار هيلين بمثابة ناقوس الخطر. إنها كارثية بكل معنى الكلمة”. وأضافت “أستطيع أن أقول هذا دون مبالغة: إذا اخترتم البقاء في إحدى مناطق الإجلاء، ستموتون”.

وفقا لخبير الأحوال الجوية مايكل لوري “إذا تحققت أسوأ التوقعات بالنسبة لمنطقة خليج تامبا، فالفيضانات الساحلية الناجمة عن الاعصار ميلتون ستكون ضعف تلك التي حدثت قبل أسبوعين خلال الإعصار هيلين”.

وأضاف “تعزز الاعصار ميلتون الاثنين بوتيرة سريعة” وهي “وتيرة تعد من الأسرع تم تسجيلها على الإطلاق في حوض المحيط الأطلسي”.

وتم توزيع مولدات ومواد غذائية ومياه في جميع أنحاء فلوريدا ويقوم العديد من السكان بحماية منازلهم أو يخططون للمغادرة.

– “غير مسؤول” –

في تامبا، شوهدت طوابير طويلة من السيارات لجمع أكياس رمل في محاولة لحماية المنازل من الفيضانات المتوقعة.

وقرر جون غوميز أحد سكان شيكاغو، القدوم إلى تامبا لحماية منزله الثانوي أثناء الإعصار.

وقال الرجل السبعيني الذي جاء للحصول على أكياس رمل لفرانس برس “إذا كنت في شيكاغو وحدث شيء ما، فلا يمكنني فعل أي شيء”.

من جهته يقول لويس سانتياغو إنه يخشى أن “تغمر المياه كل شيء”.

يقع منزله قرب الساحل في منطقة إجلاء اعلنتها السلطات، ويريد هذا الرجل البالغ من العمر 43 عاما حمايته قبل التوجه إلى الداخل هربا من الخطر.

لا يزال جنوب شرق الولايات المتحدة يتعافى من الإعصار هيلين المدمر الذي تسبب بفيضانات وأضرار جسيمة في ست ولايات، وأدى إلى وفاة 234 شخصا على الأقل.

وفي خضم الحملة الرئاسية، سارع المرشح الجمهوري دونالد ترامب إلى اتهام الدولة الفدرالية برئاسة الديموقراطيين، بأنها لم تفعل سوى القليل بعد فوات الأوان، لتقديم المساعدة للمنكوبين.

وكان ترامب اتهم الديموقراطيين ب”سرقة أموال” الوكالة الفدرالية للاستجابة للكوارث الطبيعية لإعطائها إلى المهاجرين غير الشرعيين”.

وأعلنت منافسته الديموقراطية أن “ممارسة ألاعيب سياسية في هذه اللحظة، في أوقات الأزمات – التي بلغت الذروة – هو ببساطة أمر غير مسؤول وأناني”.

وأضافت “هذا الأمر يعني ممارسة السياسة بدلا من القيام بالواجب الذي أقسمت على تأديته، وهو وضع مصلحة الشعب أولا”.

بنو/ليل/نور