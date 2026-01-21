سوريا: مقتل 7 جنود في هجوم بطائرة مسيرة نفذته القوات الكردية

21 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت وزارة الدفاع السورية إن سبعة جنود قتلوا في هجوم بطائرة مسيرة نفذته قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في ريف الحسكة بشمال شرق البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن الهجوم استهدف معملا ‭”‬لصناعة العبوات الناسفة وذخائر الطائرات المسيرة‭”‬ عثر عليه الجيش في ريف الحسكة.

وانسحبت قوات سوريا الديمقراطية هذا الأسبوع من مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا، وسلمت مناطق للجيش.

ووفقا للوزارة “عثرت قوات الجيش على معمل لصناعة العبوات الناسفة وذخائر الطائرات المسيرة قرب معبر اليعربية بريف الحسكة”.

وأضافت “بعد عثور الجيش على المعمل بدأت القوات بتمشيطه وتأمينه فورا، وأثناء ذلك قام تنظيم قسد (قوات سوريا الديمقراطية) باستهدافه بطائرة مسيرة انتحارية”، مما أدى لانفجاره ومقتل سبعة من جنود الجيش وإصابة 20 آخرين كانوا بمحيطه.

(تغطية صحفية أحمد الإمام – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير سها جادو)