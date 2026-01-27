سوريا تتطلع لعقد جولة جديدة من محادثات الاندماج مع القوات الكردية اليوم

27 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال مسؤول في الحكومة السورية لرويترز اليوم الثلاثاء إن الحكومة تتطلع إلى عقد جولة جديدة من محادثات الاندماج مع القوات الكردية في وقت قريب قد يكون اليوم.

وأضاف المسؤول أن المحادثات ستركز على الطرق العملية لتنفيذ اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة هذا الشهر.

وتسنى التوصل إلى اتفاق يوم السبت لتمديد وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية والقوات الكردية خمسة عشر يوما.

(تغطية صحفية مايا الجبيلي – إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)