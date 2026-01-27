The Swiss voice in the world since 1935
سوريا تتطلع لعقد جولة جديدة من محادثات الاندماج مع القوات الكردية اليوم

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

27 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال مسؤول في الحكومة السورية لرويترز اليوم الثلاثاء إن الحكومة تتطلع إلى عقد جولة جديدة من محادثات الاندماج مع القوات الكردية في وقت قريب قد يكون اليوم.

وأضاف المسؤول أن المحادثات ستركز على الطرق العملية لتنفيذ اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة هذا الشهر.

وتسنى التوصل إلى اتفاق يوم السبت لتمديد وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية والقوات الكردية خمسة عشر يوما.

(تغطية صحفية مايا الجبيلي – إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

