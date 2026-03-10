The Swiss voice in the world since 1935
سوريا تعين قائد وحدات حماية الشعب الكردية نائبا لوزير الدفاع

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

من فراس دالاتي

10 مارس آذَار (رويترز) – أعلنت وزارة الدفاع السورية اليوم الثلاثاء تعيين سيبان حمو قائد وحدات حماية الشعب الكردية نائبا لوزير الدفاع عن المناطق الشرقية من البلاد.

ويُنظر إلى هذه الخطوة في إطار تنفيذ اتفاقية التكامل التي توسطت فيها الولايات المتحدة، والموقعة في 29 يناير كانون الثاني بين قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع.

وشكلت وحدات حماية الشعب الكردية النواة الأساسية لقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد، والتي سيطرت على نحو ثلث الأراضي السورية قبل أن تشنّ القوات الحكومية هجوما خاطفا في يناير كانون الثاني، استعادت على إثره مساحات واسعة من المناطق التي كانت تحت سيطرتها.

ولعب حمو دورا محوريا في المفاوضات مع الحكومة السورية بشأن مستقبل قوات سوريا الديمقراطية ودمجها في الجيش السوري الجديد بعد الإطاحة ببشار الأسد في نهاية عام 2024.

وفي مقابلة مع رويترز في منتصف يناير كانون الثاني، قال حمو إن الأكراد لا يسعون إلى الانفصال، وأكد أنهم يرون مستقبلهم ضمن سوريا.

(تغطية صحفية فراس دلاتي – إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية )

