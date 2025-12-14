سوريا تلقي القبض على 5 مشتبه بهم في إطلاق النار على قوات أمريكية وسورية في تدمر

14 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قالت وزارة الداخلية السورية اليوم الأحد إنها ألقت القبض على خمسة أشخاص يشتبه في صلتهم بإطلاق النار على قوات أمريكية وسورية في مدينة تدمر بوسط سوريا أمس السبت.

وقُتل جنديان من الجيش الأمريكي ومترجم مدني على يد مهاجم استهدف رتلا للقوات الأمريكية والسورية قبل أن يقتل بالرصاص. وقالت وزارة الداخلية السورية إن المهاجم أحد أفراد قوات الأمن السورية وإنه يشتبه في تعاطفه مع تنظيم الدولة الإسلامية.

وجاء الهجوم بعد مرور شهر تقريبا على إعلان سوريا توقيعها اتفاق تعاون سياسيا مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، والذي تزامن مع زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى البيت الأبيض.

وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان “نفذت وحدات وزارة الداخلية السورية عملية أمنية نوعية وحاسمة في مدينة تدمر، عقب الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفّذه عنصر تابع لتنظيم داعش يوم أمس”، في إشارة إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضاف البيان “العملية جاءت بالتنسيق الكامل مع جهاز الاستخبارات العامة وقوات التحالف الدولي، واستنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة، وأسفرت عن إلقاء القبض على خمسة أشخاص مشتبه بهم، وإخضاعهم للتحقيق مباشرة”.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي إن ثلاثة عسكريين أمريكيين آخرين أصيبوا. وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن عسكريين سوريين اثنين أصيبا أيضا.

وقالت وزارة الداخلية السورية إنها أجرت تقييما للمهاجم قبل أيام فقط من الهجوم وخلصت إلى أنه ربما يعتنق آراء متطرفة. وأضافت أن قرارا بحقه كان على وشك الصدور.

ونفذ التحالف خلال الأشهر الماضية غارات جوية وعمليات برية في سوريا استهدفت مشتبها بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية، وذلك بمشاركة من قوات الأمن السورية في كثير من الأحيان. وشنت سوريا الشهر الماضي حملة في أنحاء البلاد ألقت خلالها القبض على أكثر من 70 شخصا متهمين بالارتباط بالتنظيم.

وللولايات المتحدة قوات متمركزة في شمال شرق سوريا في إطار جهود مستمرة منذ عشر سنوات لمحاربة التنظيم الذي سيطر على مساحات شاسعة من الأراضي في سوريا والعراق في الفترة من 2014 إلى 2019.

(تغطية صحفية حاتم ماهر – إعداد محمد عطية ومحمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)