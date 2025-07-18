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سوق العمل الأميركية “ليست في كامل صحتها” وفق مسؤول في الاحتياطي الفدرالي

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اعتبر المسؤول في الاحتياطي الفدرالي الأميركي كريستوفر والر الجمعة، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، أن سوق العمل في الولايات المتحدة “ليست في كامل صحتها”، اذ يبدو أن الشركات توقف التوظيف في انتظار اتضاح الرؤية الاقتصادية.

وقال والر “نحن في وضع، إذا نظرنا إلى سوق العمل، حيث لا تقوم (الشركات) بالتوظيف، بل تنتظر. لا يحدث الكثير، ولا يتطلب الأمر الكثير لتغيير الوضع”.

ودعا عضو لجنة السوق المفتوحة للاحتياطي الفدرالي إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماع اللجنة المقبل المقرر في نهاية الشهر.

يتوافق رأيه في هذا الصدد مع الرئيس دونالد ترامب الذي دعا مجددا الجمعة، عبر صفحته على موقع تروث سوشال، الاحتياطي الفدرالي إلى خفض الفائدة بثلاث نقاط مئوية، مؤكدا أن “التضخم منخفض جدا، ونحن نستحق فائدة بنسبة 1%”، وهو ما يسمح في رأيه “بتوفير ترليون دولار من الفائدة” على الدين العام الأميركي.

وتتوقع الأسواق إلى حد كبير أن تبقي لجنة السوق المفتوحة في اجتماعها المقبل يومي 29 و30 تموز/يوليو نسبة الفائدة على حالها، مع عدم توقع خفض محتمل حتى الاجتماع التالي في منتصف أيلول/سبتمبر، وفق أداة “فيدووتش” المتخصصة.

أبقى الاحتياطي الفدرالي الأميركي على نسبة الفائدة بدون تغيير منذ بداية العام، في نطاق بين 4,25% و4,50%، لا سيما بسبب بقاء التضخم فوق هدفه الطويل الأجل البالغ 2%.

يلس/ح س/ب ق

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