سويسرا قد تشتري عددا أقل من مقاتلات إف-35 الأميركية بسبب ارتفاع التكاليف

afp_tickers

3دقائق

أشار وزير الدفاع السويسري الأحد إلى أن بلاده قد تشتري عددا أقل من طائرات “اف-35” الأميركية المقاتلة إذا تجاوزت التكلفة الإضافية التي تطلبها الولايات المتحدة الحد الأقصى للميزانية.

تختلف برن وواشنطن بشأن السعر النهائي للطائرات الـ 36 المطلوبة لاستبدال الأسطول السويسري المتقادم.

وقال وزير الدفاع السويسري مارتن فيستر في مقابلة نشرتها صحيفة لو ماتان ديمانش “سنلتزم بالميزانية القصوى المقررة. إذا كان السعر أعلى، فسندرس خيارات مختلفة مثل شراء عدد أقل من الطائرات أو السعي إلى تحسينات ضمن المشروع”.

وفقا لبرن، تعاقدت سويسرا والولايات المتحدة على سعر ثابت في العام 2022 يزيد قليلا عن 6 مليارات فرنك سويسري (6,4 مليار يورو حاليا) لهذه الطائرات المقاتلة من شركة لوكهيد مارتن الأميركية.

لكن في 25 حزيران/يونيو، أعلنت الحكومة السويسرية أن الولايات المتحدة تطالب بمبالغ إضافية تتراوح بين 650 مليون و1,3 مليار دولار، مرتبطة بالتضخم وارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة.

وتحدثت الولايات المتحدة عن “سوء فهم”، وفقا لبرن التي تسعى إلى حل “تفاوضي”.

وقال فيستر لصحيفة “لو ماتان ديمانش”، “أعتزم تماما إيجاد حلول في أسرع وقت ممكن. سيكون من الضروري شراء هذه الطائرة في أي حال”، لأنه “حتى مع هذه التكلفة الإضافية، تظل طائرة اف-35 أرخص من منافسيها”.

وأضاف “إنها أيضا طائرة من الجيل الجديد، وتستخدمها العديد من الدول الأوروبية. من رأس الشمال في النروج إلى صقلية في إيطاليا، اختارت العديد من الدول الأوروبية طائرة اف-35. من المهم للدفاع عن مجالنا الجوي أن تنضم سويسرا إلى هذا النظام. لذلك، أنا مقتنع بهذا الخيار”.

تُعدّ مسألة المبالغ الإضافية موضوع نقاش حاد في سويسرا، وقررت لجنة برلمانية التحقيق فيها.

من المقرر أن تبدأ عمليات التسليم في العام 2028.

في أيلول/سبتمبر 2020، وافق السويسريون بفارق ضئيل خلال تصويت شعبي على صرف 6 مليارات فرنك سويسري لشراء أسطول جديد، إذ ستصل طائرات اف/ايه-18 العاملة إلى نهاية عمرها التشغيلي حوالي العام 2030.

وعند اختيار هذه الطائرات الأميركية أعلنت الحكومة السويسرية أنها الأفضل والأقل تكلفة بين كل المتنافسين على العقد (رافال، اف/ايه-18، ويوروفايتر).

ابو/س ح/ود