سي.إن.إن: تقييم أولي للمخابرات الأمريكية يشير إلى أن قصف إيران لم يدمر المواقع النووية

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واشنطن (رويترز) – أفادت شبكة (سي.إن.إن) يوم الثلاثاء نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة بأن تقديرات أولية للمخابرات الأمريكية أشارت إلى أن الضربات العسكرية الأمريكية على ثلاث منشآت نووية إيرانية الأسبوع الماضي لم تدمر المكونات الأساسية للبرنامج النووي الإيراني، بل عطلته على الأرجح لعدة أشهر فقط.

ونقلت سي.إن.إن عن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت قولها “هذا التقييم المزعوم خاطئ تماما”.