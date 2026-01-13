بريطانيا تحذّر مواطنيها من السفر إلى سويسرا بسبب السرقات والمخاطر الأمنية

تعد مخاطر السرقة عالية بشكل خاص في مطار جنيف وفي القطارات المتجهة إلى جنيف خاصة. Keystone / Salvatore Di Nolfi

لم تعد سويسرا، التي طالما عُرفت بكونها ملاذًا آمنًا ومقصدًا سياحيًا هادئًا، على قائمة الوجهات الأكثر أمانًا بالنسبة للمسافرين البريطانيين.

مؤخرا، أصدرت الحكومة البريطانية تحذيرًا لمواطنيها، داعيةً إياهم إلى توخي الحذر، واليقظة عند السفر إلى سويسرا، وذلك بسبب تزايد حوادث السرقة، وتصاعد التهديدات الإرهابية العالمية.

وجاء هذا التحذير، الذي أوردته مجلة “ترافل آند تور وورلد” (Travel and Tour World) أولًا، ضمن تحديث شامل لإرشادات السفر الخاصة بمنطقة شنغن، ليشمل دولًا أوروبية أخرى مثل ألمانيا، وإيطاليا، والبرتغال.

ويُعزى هذا التغيير جزئيًا إلى تشديد شروط الدخول، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

ويُشير التحذير البريطاني إلى أن مخاطر السرقة مرتفعة بشكل خاص في مطار جنيف الدولي، وعلى متن القطارات المتجهة من وإلى المدينة. كما يلفت الانتباه إلى العقوبات الصارمة المفروضة في سويسرا على حيازة أو تعاطي أو تهريب المخدرات غير المشروعة، مؤكدًا أن المطارات السويسرية مجهزة “بتقنيات ممتازة” للكشف عن هذه الأنشطة.

ولم يقتصر التحذير على الجوانب الأمنية والجنائية، بل تطرق أيضًا إلى حوادث وقعت في جبال الألب السويسرية، حيث “تعرض مواطنون بريطانيون لحوادث في جبال الألب السويسرية، وتم نقلهم إلى المستشفيات أو لقوا حتفهم”.

كما يُبرز التحذير حظر تغطية الوجه في كانتوني تيتشينو وسانت غالن، وهي نقطة قد تهم بعض المسافرين.

