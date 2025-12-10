“دبلوماسية الذهب” في صفقة ترامب التجارية تثير جدلًا سياسيًا في سويسرا

"بدا "رجال الأعمال السويسريين" "مثل الحكماء الذين يحملون الذهب واللبان والسمسم إلى الطفل يسوع". Keystone-SDA

تحوّلت النشوة السويسرية بعد تأمين تخفيض الرسوم الجمركية الأمريكية إلى ردّ فعل غاضب تجاه "دبلوماسية الأوليغارشية"، والدور الذي لعبه مسؤولون تنفيذيون من شركات كبيرة، منها رولكس وريتشمونت.

مرسيدس رويل في زيورخ، , فايننشال تايمز انظر 1 لغة أخرى English en Swiss politicians decry ‘gold bar diplomacy’ in Trump trade deal الأصلي طالع المزيدSwiss politicians decry ‘gold bar diplomacy’ in Trump trade deal

أعلنت واشنطن وبرن هذا الشهر عن اتفاق إطاري من شأنه خفض متوسط الرسوم الأمريكية على الصادرات الصناعية السويسرية من 39% إلى 15%. وأشاد المسؤولون.ات السويسريون.ات بالاتفاق، واعتبروه انجازًا بارزًا بعد أشهر من المفاوضات المطوّلة، التي وصلت في بعض الأحيان إلى طريق مسدود مع البيت الأبيض.

بيد أن الطريقة التي تم بها التوصّل إلى الاتفاق أثارت جدلًا وانتقادات في الداخل، ما قد يؤخر العملية السياسية اللازمة لإبرامها بالكامل، وقد يهدّد التصديق عليها.

وقد جاء الاتفاق على الشروط العامة لاتفاقية الرسوم الجمركية بعد زيارة إلى البيت الأبيض قام بها عدد من كبار قادة الأعمال والمسؤولين التنفيذيين من شركة رولكس للساعات، وريتشمونت مالكة كارتييه، وشركة ميركوريا لتجارة السلع، وشركة بارتنرز غروب للاستثمار، وشركة الشحن العالمية آم آس سي (MSC) وشركة تكرير الذهب السويسرية “آم كا اس بامب” (MKS PAMP)

والتقى المسؤولون التنفيذيون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقدّموا له سبيكة ذهبية محفورة خصيصًا له وساعة رولكس، وسعوا إلى إقناعه بالضرر الناتج عن الرسوم الجمركية البالغة 39 % على بلدهم، وهي أعلى رسوم فرضت على بلد أوروبي.

واعتبرت رئيسة حزب الخضر السويسري، ليزا مازوني، الاتفاق “كأسًا مسمومًا”، وقالت إنّ بلادها حصلت على تنازلات من خلال “أساليب مشبوهة وصفقات من ذهب”. ويقول حزب الخضر إنّ الاتفاق يضحي بالزراعة السويسرية من خلال فتح القطاع المحمي بقوة، أمام واردات المنتجات الأمريكية مثل اللحوم.

“هيمنة الأوليغارشية”

قال الرئيس المشارك للمجموعة الحزب الاشتراكي البرلمانية صاموئيل بيندهان، إنّه من غير المقبول “التفاوض على السياسة الخارجية والاقتصادية بين أصحاب المليارات والرؤساء التنفيذيين للشركات في اجتماعات سرية”. ووصفت الصحافة المحلية ما يُسمّى بدبلوماسية “سبائك الذهب” على أنّها “غير لائقة”، وحذّرت من “هيمنة الأوليغارشية على مقاليد السلطة”.

وأظهر حزب الشعب اليميني المحافظ تأييدًا أكبر للاتفاقية. في حين وصفت وسائل إعلامية أخرى الدبلوماسية الاقتصادية بالسياسة البراغماتية.

وقال بنيامين موليمان، الرئيس المشارك للحزب الليبرالي الراديكالي، المؤيد لقطاع الأعمال، إنّه على الرغم من مخاوف الحزب المتعلقة بالتنازلات المقدمة للولايات المتحدة، ” إلا أنّ واقع تعاون السياسة والأعمال جنبًا إلى جنب للوصول إلى هذا الاتفاق إيجابي للغاية”.

كذلك، برزت انتقادات بشأن حجم المعلومات المتعلقة بالمفاوضات السياسية التي جرت مشاركتها مع رجال الأعمال.

“الأمر يشبه الفساد”

يقول دانيال ووكر، السفير السويسري السابق:” يشعر البعض في سويسرا بأنّ هذا الأمر يشبه الفساد إلى حدّ كبير. “لست متأكدا من أن هذا يظهر سويسرا في أفضل حالاتها. وويدلّ على مساومات وصفقات تحت الطاولة. ولكن ليست هذه الصورة التي نحب رؤية أنفسنا فيها، كركيزة لعلاقات دولية منظمة وقائمة على القانون”.

قال ديفيد باخ، الرئيس والخبير في الاقتصاد السياسي في كلية إدارة الأعمال “إي أم دي” (IMD) في لوزان: “يتعلّق الأمر بالذهب وساعة رولكس، والصورة. ويسود شعور بعدم الارتياح إزاء فكرة تقديم هدايا فاخرة كهذه علنًا في بلد يثمن التواضع والتحفظ على الساحة الدولية”.

اتفاقية التجارة لا تزال في مراحلها الأولى

وتحتاج الحكومة إلى تفويض من البرلمان للبدء بمفاوضات رسمية مع الولايات المتحدة. وستُعرض أي اتفاقية يتمّ التفاوض عليها مع واشنطن، للتصويت في مجلسي البرلمان. وقد يتمّ طرحها في نهاية المطاف في استفتاء وطني.

وحتى في أفضل السيناريوهات، قد لا يصل الاتفاق إلى البرلمان قبل أواخر عام 2026، رغم أنّ معدّل الرسوم الجمركية البالغ 15% سيدخل حيز التنفيذ مؤقتًا إلى حين التصديق على الاتفاق.

وكانت برن تسعى بقوة للتوصل إلى اتفاقية بعد إبرام الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، اتفاقيات مبكرة مع واشنطن. واعتقدت الجهات السويسرية المفاوضة بقيادة الرئيسة ووزيرة المالية، كارين كيلر- سوتر، أنّها كانت قاب قوسين من التوصل إلى تسوية قد تؤدي إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 10% تقريبًا، خلال الصيف. لكن فرض البيت الأبيض رسومًا جمركية بنسبة 39% في أغسطس، ما أثار صدمة لدى الطبقة السياسية وقادة الأعمال.

ومع إلغاء سويسرا رسومها الجمركية الصناعية، وفيما تعدّ الولايات المتحدة أكبر سوق لصادراتها من الساعات والشوكولاتة والآلات، استند ترامب إلى العجز التجاري الأمريكي بقيمة 39 مليار دولار لتبرير رفع الرسوم.

الإدانة إذا فعلوا …

مع استمرار حالة الجمود السياسي لفترة طويلة، حثّ البعض في برن على مشاركة أكبر للقطاع الخاص، واقترحوا.ن إشراك شخصيات، مثل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، السويسري جياني انفانتينو، الذي تجمعه بترامب علاقة ودية.

وقال مسؤول حكومي: “كانت ستتمّ إدانتهم، إذا فعلوا وإن لم يفعلوا. قبل الاجتماع، كان الجميع يرغب في مساعدة القطاع الخاص في حلحلة هذا الوضع. أعتقد أنّ المشكلة الأساسية تكمن في ضعف تواصل الحكومة مع الجمهور”.

ورفض وزير الاقتصاد السويسري، غي بارملان، الذي تولّى المفاوضات مع كارين كلير- سوتر، الانتقادات الموجهة للاتفاق، وقال ” إنّها أفضل ما يمكن تحقيقه” و”لم نبع أرواحنا للشيطان”.

وقال ألفريد غانتنر، المؤسس المشارك لمجموعة “بارتنرز” وكان حاضرًا في اجتماع البيت الأبيض، إنّ التعاون بين القطاعين الخاص والعام قدّم “حلًا ملحًا للغاية”.

وأضاف: “هذا دليل على احترافية القيادة السويسرية وانفتاحها … وقد ضمنت إمكانية مشاركة القطاع الخاص بشفافية وبطريقة بنّاءة في تعزيز مصالح بلدنا”.

“مبادرة خاصة”

وقال الرئيس التجاري لشركة “ام كا اس بامب”، عمر ليس:”لا يقتصر التعاون بين القطاعين العام والخاص، على سويسرا؛ إنّه نهج يحقق نتائج ممتازة بانتظام، عند تطبيقه بشكل جيد”.

ورفضت شركة رولكس التعليق على الموضوع. في حين لم تقدّم شركات مركوريا، وريتشمونت، وآم آس سي أي ردّ على طلبات التعليق.

وأعلن وزير الاقتصاد أنّ زيارة المسؤولين التنفيذيين جاءت في إطار “مبادرة خاصة”، مدعومة من أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية (SECO). و”لكن تمّت بشكل مستقل عن أي تدخل من المجلس الفيدرالي” في المفاوضات التجارية.

وصرّحت الأمانة: “بناءً على طلبهم، حصل كبار المسؤولين التنفيذيين في هذه الشركات على إحاطة عامة من أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية قبل الاجتماع بشأن سير المناقشات، دونَ الكشف عن التفاصيل. ولم تفصح الأمانة عن أي معلومات سرية في أي وقت من الأوقات”.

