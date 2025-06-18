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شؤون خارجية

سويسرا تجلي دبلوماسيين من طهران وتل أبيب وتؤكّد استمرار قنوات التواصل بين إيران والولايات المتحدة

تلقت وزارة الخارجية السويسرية حتى الآن 130 طلبًا من أشخاص يرغبون في مغادرة إسرائيل أو إيران.
تلقت وزارة الخارجية السويسرية حتى الآن 130 طلبًا من أشخاص يرغبون في مغادرة إسرائيل أو إيران. EPA IRCS

أكد متحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية أن خمسة دبلوماسيين ودبلوماسيات سويسريين غادروا العاصمة الإيرانية، طهران، برفقة عائلاتهم يوم الثلاثاء عن طريق البر.

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Keystone-SDA

وما يزال سبعة أفراد من السلك الدبلوماسي في طهران، حيث يواصلون أداء المهام المنوطة بهم، وعلى رأسها تمثيل المصالح الأمريكية في إيران، وهو الدور الذي تضطلع به سويسرا منذ عقود.

وقال نيكولا بيدو، رئيس قسم الاتصال في وزارة الخارجية السويسرية، لوكالة الأنباء السويسرية كيستون- أس دي أي ( Keystone-SDA ): “القناة السويسرية ما تزال نشطة بين الطرفين، الولايات المتحدة وإيران، وفي الاتجاهين. ويمكنني أن أؤكد أنها تُستخدم من قبل الجانبين”.

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وأضاف بيدو في تصريح آخر للتلفزيون السويسري العمومي (RTS) أمس الثلاثاء أن “السفيرة السويسرية نادين أوليفييري لا تزال في طهران، وتقود العمل الدبلوماسي السويسري هناك”، مشيرًا إلى أن “الموظفين غير الدبلوماسيين قد غادروا إيران بالفعل”.

وأوضح أن “خمسة من أفراد الطاقم الدبلوماسي القابل للنقل غادروا إيران مع عائلاتهم يوم الثلاثاء”، لافتًا إلى أن البعثة الدبلوماسية السويسرية في طهران تضم حاليًا سبعة موظفين من هذا الطاقم و23 موظفًا محليًا.

وفي سياق متصل، أشار المتحدث إلى أن “شخصين مرافقين – أحد الأبناء أو الأزواج – غادرا إسرائيل برًا أيضًا يوم الثلاثاء”، مبينًا أن البعثة السويسرية في تل أبيب تضم سبعة موظفين قابلين للنقل و18 موظفًا محليًا.

ويأتي ذلك في وقت يسعى فيه العديد من المواطنين السويسريين لمغادرة منطقة الشرق الأوسط، في ظل تصاعد النزاع بين إسرائيل وإيران، الذي يدخل يومه السادس. وقد تلقت وزارة الخارجية السويسرية حتى الآن 130 طلبًا من أشخاص يرغبون في مغادرة إسرائيل أو إيران.

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