The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
أخبار
شؤون خارجية

سويسرا تحث إسرائيل على ضمان سلامة أسطول “الصمود العالمي”

سويسرا
سويسرا ترد على اعتراض أسطول الصمود العالمي Keystone-SDA

عقب اعتراضها أسطول الصمود العالمي، ذكّرت سويسرا إسرائيل بضرورة احترام التناسب في استخدام القوة. وأكّدت وزارة الخارجية الفيدرالية (FDFA) مساء الأربعاء على ضمان سلامة المشاركين.ات.

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق
Keystone-SDA/ ع.ع

كما أكّدت وزارة الخارجية السويسرية استعدادها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحماية القنصلية للأشخاص المعنيين، لا سيما حماية حقوقهم الأساسية. وتجري السفارة السويسرية في تل أبيب اتصالات منتظمة مع السلطات الإسرائيلية.

في غضون ذلك، تظاهر حوالي 1000 شخص في لوزان وخرج آخرون وأخريات إلى الشوارع في جنيف ضد اعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول الناشطين والناشطات قبالة سواحل القطاع الفلسطيني. وكان تجمع مؤيد لفلسطين قد دعا إلى تنظيم تجمع بعد وقت قصير من علمه بالحادث. ووفقًا لمصور وكالة الأنباء السويسرية كيستون – أس دي أي ( Keystone-SDA)، سار المشاركون.ات في مسيرة، وسط مدينة لوزان، ولم تقع أي حوادث أو تصادم مع الشرطة.

وقال الأسطول إنه اقترب من قطاع غزة على مسافة تتراوح بين 70 و80 ميلًا بحريًا. وكان قد أبحر من برشلونة الإسبانية في نهاية أغسطس. وكان الهدف هو إيصال مواد الإغاثة إلى قطاع غزة لتوزيعها على السكان المحاصرين من قبل إسرائيل ومصر، وفي الوقت نفسه للتعبير عن رفض الهجوم الإسرائيلي على القطاع المحاصر.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

شارك في الحوار
5 إعجاب
44 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
27 إعجاب
38 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
26 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

أخبار

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية