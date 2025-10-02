سويسرا تحث إسرائيل على ضمان سلامة أسطول “الصمود العالمي”

سويسرا ترد على اعتراض أسطول الصمود العالمي Keystone-SDA

عقب اعتراضها أسطول الصمود العالمي، ذكّرت سويسرا إسرائيل بضرورة احترام التناسب في استخدام القوة. وأكّدت وزارة الخارجية الفيدرالية (FDFA) مساء الأربعاء على ضمان سلامة المشاركين.ات.

كما أكّدت وزارة الخارجية السويسرية استعدادها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحماية القنصلية للأشخاص المعنيين، لا سيما حماية حقوقهم الأساسية. وتجري السفارة السويسرية في تل أبيب اتصالات منتظمة مع السلطات الإسرائيلية.

في غضون ذلك، تظاهر حوالي 1000 شخص في لوزان وخرج آخرون وأخريات إلى الشوارع في جنيف ضد اعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول الناشطين والناشطات قبالة سواحل القطاع الفلسطيني. وكان تجمع مؤيد لفلسطين قد دعا إلى تنظيم تجمع بعد وقت قصير من علمه بالحادث. ووفقًا لمصور وكالة الأنباء السويسرية كيستون – أس دي أي ( Keystone-SDA)، سار المشاركون.ات في مسيرة، وسط مدينة لوزان، ولم تقع أي حوادث أو تصادم مع الشرطة.

وقال الأسطول إنه اقترب من قطاع غزة على مسافة تتراوح بين 70 و80 ميلًا بحريًا. وكان قد أبحر من برشلونة الإسبانية في نهاية أغسطس. وكان الهدف هو إيصال مواد الإغاثة إلى قطاع غزة لتوزيعها على السكان المحاصرين من قبل إسرائيل ومصر، وفي الوقت نفسه للتعبير عن رفض الهجوم الإسرائيلي على القطاع المحاصر.